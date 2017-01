Illmensee Geländewagen streift Ford einer 22-Jährigen

Der Unfallfahrer setzt nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Ortsmitte von Illmensee fort. Die Polizei hofft auf Tipps zum beschädigten Wagen des Unfallverursachers.

Zu einem Streifunfall mit einer 22-jährigen Fordfahrerin ist es am Samstag kurz nach 20.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam ihr ein mutmaßlich brauner Geländewagen in der Hauptstraße aus Richtung Volzen entgegen, der auf der Mitte der Fahrbahn fuhr. Trotz ihres Ausweichmanöverversuchs berührten sich beide Fahrzeuge. Der Fahrer des Geländewagens hätte nach Angaben der Frau kurz angehalten, dann aber seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Illmensee fortgesetzt. Der Schaden am Ford liegt bei 5000 Euro. Der Geländewagen müsste im Frontbereich und an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 0 75 52/2 01 60, entgegen.