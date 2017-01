Illmensee Feuerwehr Illmensee nimmt fünf neue Kameraden auf

Zur Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr hat Kommandant Jürgen Uebele am Samstag die Mitglieder im Berggasthof Höchsten begrüßt. Mit einem Altersdurchschnitt von 33 Jahren und mit 43 Mitgliedern ist die Einsatzabteilung gut aufgestellt.

Zehn Gesamt- und zwölf Wettkampfproben, dazu Maschinisten- und Atemschutzproben haben die Kameraden im vergangenen Jahr absolviert. Zu acht Einsätzen wurden sie gerufen und waren außerdem zu Sicherheitswachdiensten und Verkehrssicherungsdiensten bei Veranstaltungen in der Gemeinde zur Stelle.

Auch gefeiert wurde zusammen, wie aus dem Bericht des Schriftführers Robert Rothmund hervorging, den Manuel Berenbold stellvertretend vorlas. Insgesamt war das Jahr 2016 für die Feuerwehrkameraden ein aktives Jahr, in dem die Kameradschaft klar im Vordergrund gestanden hatte. Denn durch das gute Miteinander sei es gelungen, wieder Ruhe in die Feuerwehr zu bringen, nachdem das Vorjahr von Turbulenzen innerhalb der Wehr gekennzeichnet gewesen war.

Aktuell zählt die Wehr in Illmensee 43 Feuerwehrleute in der Einsatzabteilung, 18 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr sowie zwölf Kameraden in der Altersabteilung. Neu in die Reihen der Einsatzabteilung wurden aufgenommen: Daniel Muffler, Kai Müller, Christian Kern, Philipp Strom sowie Sebastian Kern, welcher mit Vollendung seines 17. Lebensjahrs im Frühjahr von der Jugendfeuerwehr zur aktiven Wehr wechselt. Dieter Müller, stellvertretender Kreisbrandmeister des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen, lobte das gute „Zusammenspiel“ von Mannschaft und Kommandanten. Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Alexander Speck betonte: „Mich freut das unheimlich, welch junge Mannschaft ihr habt.

“ Der Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung liegt bei der Illmenseer Wehr bei 33 Jahren. Dies zeigt, dass die Illmenseer Wehr auch für junge Leute attraktiv ist und dass das Zusammenspiel von Jung und Alt gut funktioniert.