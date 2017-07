Illmensee Fahrerin schleudert mit Auto über die Straße

Eine 19-jährige Autofahrerin wurde bei einem Unfall zwischen Neubrunn und Ruschweiler leicht verletzt.

Die 19-jährige Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug am Montagnachmittag im Bereich der Rechtskurve bei der Einmündung zum Gampenhof auf das Bankett geraten, hatte übersteuert, schleuderte mit dem Fahrzeug über die Straße, überfuhr ein Schild und kam in einer Wiese zum Stehen. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, informiert die Polizei. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 4000 Euro.