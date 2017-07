Illmensee Ein Abend für Genießer in der Drei-Seen-Halle: Sterne der Blasmusik leuchten hell

Ein Abend für Genießer in der Drei-Seen-Halle: Sterne der Blasmusik leuchten hell

Mit den Weinberg Musikanten und Michael Maier und seinen Blasmusikfreunden sorgen zwei Kapellen für ordentlich Stimmung

Illmensee – Viele Fans der Blasmusik haben in der Drei-Seen-Halle die Gelegenheit genutzt, mit den Weinberg Musikanten sowie mit Michael Maier und seinen Blasmusikfreunden gleich zwei Sterne dieses Musikgenres an einem Abend zu genießen. "Und das Ganze gab es für ein wirklich niedriges Eintrittsgeld", meinte dazu Otto Lohr aus Illmensee. Mit rund 250 Gästen war die Halle zwar nicht restlos ausverkauft, doch beide Orchester hatten natürlich auch ihren eigenen Fanclub dabei. Viele Gäste waren fesch in Tracht gekleidet. Musikerkollegen aus der Region und einige Illmenseer Bürger wollten sich diesen Abend der Blasmusik ebenfalls nicht entgehen lassen.

Pünktlich und von viel Beifall begleitet, traten zuerst die 19 Musiker der Weinberg Musikanten auf. Sie waren bereits zum dritten Mal in Illmensee zu Gast. Die "Weinis", wie sie sich selber nennen, rekrutieren sich aus neun Musikvereinen, die rund um Taldorf beheimatet sind. Mit ihrem Dirigenten Franz Litz gaben sie einige Kostproben ihrer Spezialität, den Polkas. Bei der "Löffelpolka" hatte Michael Holzwarth, der sonst das Schlagzeug bedient, seinen Soloauftritt. Und die Zuschauer waren begeistert und forderten schon jetzt die erste Zugabe.

Nach "Unser Weinberg", einer Polka, die Bandmitglied Alexander Keller selbst komponiert hat, ging es mit dem Marsch "Fröhliche Tenoristen" munter weiter. "Wir wollten keine Boygroup mehr sein", meinte Ansager und Spaßvogel der Gruppe, Michael Holzwarth. Damit kündigte er Anja Baier als neues Mitglied der Kapelle an. Und mit ihrem Gesangsauftritt und dem Titel "Hard Rock Cafe" gab es nun rockigere Töne zu hören. Begleitet wurde sie gekonnt von Roland Fischer mit seinem Saxofon. Es folgte eine böhmische Runde, da war Mitschunkeln angesagt. Das Publikum sang fleißig mit.

Sechs Trompeter mischten sich mit ihren Instrumenten unters Publikum und spielten von dort aus. Das ergab einige Male separaten Szenenapplaus. Zum Abschied der Weinberg Musikanten gab es mit Anja Baier und Alexander Keller ein Gesangsduo mit der "Dankeschön-Polka". Danach kam Michael Maier mit seinen zwölf Blasmusikfreunden auf die Bühne. Auch sie hatten einige Polkas im Repertoire. Und schon bei ihren ersten Titeln stiegen Michael Maier und Thomas Dold mit ihren Tenorhörnern auf die Tische und sorgten für Stimmung. Feine Töne kamen von Silvia Markfort und Carina Bach an der Klarinette mit der "Spatzenpolka". Ganz ihrem Idol Ernst Mosch verpflichtet, spielte die Truppe drei von Moschs bekanntesten Titel in einem Block. So ging ein langer Abend mit rund vier Stunden bester Blasmusik, gestaltet von zwei gut aufgelegten Orchestern, wie im Fluge vorüber.

