Pfullendorf Diskussion um Schulerweiterung: Kosten sorgen für Diskussion im Rat

Die Illmensseer Schule ist baulich nicht mehr zeitgemäß, im Raum stehen eine Erweiterung und Umbauten. Damit beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Angesichts möglicher Kosten für einen Anbau von 1,67 Millionen Euro entwickelte sich eine hitzige Debatte.

Klausurtagung am Nachmittag, gefolgt von öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzung: Der Donnerstag hatte es für Bürgermeister Jürgen Laßer (früher Hoffmann) und die Gemeinderäte in sich. 17 Punkte standen auf der Tagesordnung, gleich beim dritten biss sich das Gremium fest: "Erweiterung der Grundschule".

Bereits im Oktober 2016 hatte Schulleiterin Sabine Fausel dem Gemeinderat von enorm gestiegenen Anmeldezahlen und akuter Raumnot berichtet. Neben den sechs Klassenzimmer müssen zeitweise sogar die Küche und der Werkraum im Keller für Unterrichtszwecke benutzt werden. "Der Raumbedarf hängt auch mit unserem pädagogischen Konzept zusammen, bei Montessori wird viel in Freiarbeit unterrichtet und da brauchen die Kinder mehr Platz", erklärte Fausel im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Vieles sei nicht mehr zeitgemäß, so die Rektorin: "Der Kopierer steht im Eingang, wir haben keine Aula, keinen Musikraum und keinen Sanitätsraum, wir sind nicht barrierefrei und auch die Toilettensituation müsste verbessert werden." Wie Planer Manfred Fetscher in der Gemeinderatsitzung darlegte, ist auch die aktuelle Situation in Sachen Rettungswege unbefriedigend. So führt ein Rettungsweg durch den Flur. Dort stehen jedoch brennbare Möbel, was streng genommen nicht sein dürfte.

Die Prognose sinkender Schülerzahlen bewahrheitet sich in Illmensee nicht, denn die Geburtenstatistik ist Indiz dafür, dass die Schülerzahlen in den nächsten zehn Jahren konstant hoch bleiben werden. Rund 95 Kinder besuchen die Schule, nicht alle haben ihren Wohnsitz in der Gemeinde. "Wir sind eine sehr aktive, lebendige Schule und bekommen viele Anfragen. Ich habe vergangene Woche dem 21. auswärtigen Kind eine Absage erteilen müssen. Es gibt eine Warteliste", bedauert die Rektorin.

Als Reaktion auf die Problematik wurde im Januar ein Schulentwicklungsausschuss gebildet, in dem sich Sabine Fausel und Gudrun Schweinberger von der Schule, die Gemeinderäte Martin Rieger, Andreas Huber, Josef Metzler und Anton Langer, zwei Elternbeiräte sowie Bürgermeister Laßer und Hauptamtsleiter Markus Felgendreher mit einer Schulerweiterung auseinandersetzten. Mit der baulichen Erweiterung und dem Umbau im Bestand befasste sich Manfred Fetscher. Er stellte den geplanten Anbau mit neuem Haupttreppenhaus, behindertengerechtem Zugang, neuen Toiletten-, Putz- und Sanitätsräumen, vier Klassenzimmern und einem vergrößerten Lehrerzimmer vor. Das Untergeschoss soll für die verlässliche Grundschule und die Unterbringung der Küche genutzt werden. Fetscher plädierte dafür, das Fundament so auszuführen, dass bei Bedarf aufgestockt werden kann. Die Kosten schätzte er auf circa 1,67 Millionen Euro. Um bis zum Stichtag am 1. Oktober 2017 einen Zuschussantrag beim "Förderprogramm für den Schulbau" zu stellen, müssen beim Regierungspräsidium Tübingen Planungsunterlagen eingereicht werden.

Das brachte Josef Metzler (Freie Wähler) in Fahrt. "Wir haben die Erweiterung so zum ersten Mal auf der Tagesordnung und über diese Summe will ich heute Abend nicht beschließen. Es ist undenkbar für die Gemeinde, einen so hohen Eigenanteil zu stemmen." Ob es keine alternative, kostengünstigere Lösung zum Anbau gebe, etwa eine Aufstockung? Er sei bereit, auch noch mal in der Sommerpause zu tagen.

"Ich bin von 400.000 bis 500.000 Euro ausgegangen", sagte Roland Großmann (Freie Wähler). Wolfgang Treß (Freie Wähler) warnte indes davor, die Kosten künstlich herunterzurechnen. "Die Summe ist realistisch. Nichts tun ist keine Lösung." Wie Treß sieht auch Jörg Buckel (CDU) die Notwendigkeit, jetzt tätig zu werden: "Die Schule ist ein wesentliches Infrastrukturmerkmal."

Kämmerer Christoph Riemann hatte dem Gremium die verschiedenen Fördertöpfe zur Finanzierung der Erweiterung vorgestellt. Es wurde beschlossen, dass die Verwaltung tätig wird, um bei Bund und Land die Zuschussmittel zum richtigen Zeitpunkt zu beantragen, um sie bestmöglich auszuschöpfen und den Eigenanteil der Gemeinde zu reduzieren. Der Baubeginn hängt von der Bewilligung der Zuschüsse ab. Unter Umständen kann sich die Wartezeit zwei bis drei Jahre hinziehen.