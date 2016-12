Illmensee Bürgermeister Jürgen Hoffmann: "Es gehören immer zwei Seiten dazu"

Die Situation in der Gemeinde Illmensee hat sich nicht zum Positiven gewandelt. Von einem friedlichen Miteinander zwischen Bürgermeister Jürgen Hoffmann und dem zwölfköpfigen Gemeinderat kann keine Rede sein. 2016 gab es Rücktrittsforderungen, Abstimmungsboykott, gegenseitige Vorwürfe und Sitzungsabbrüche. Im Interview mit dem SÜDKURIER spricht Hoffmann über die Situation.

Herr Hoffmann, was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit es zu einer Deeskalation im Illmenseer Gemeinderat kommt?

Ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige im Gremium bin, der seine Mitschuld an der Situation eingesteht. Das vermisse ich von den Gemeinderäten, denn es gehören immer zwei Seiten dazu. Auch, um Ruhe reinzubringen. Die Räte pochen auf ihre Rechte, doch ihre Pflichten sehen sie nicht. Da mangelt es an Willen und, ich muss es so sagen: an Respekt. Ich bedaure, dass die Räte kein Vertrauen in die Fachleute haben. Es ist in diesem Zusammenhang nicht als Kränkung zu verstehen, wenn ich jemanden als „Laie“ bezeichne.

An welche Pflichten denken Sie?

Zum Beispiel die Teilnahmepflicht an Sitzungen oder das Einhalten der Redeordnung. Wenn ich als Vorsitzender zur Ordnung rufe, erwarte ich, dass sich das Gremium daran hält. Mitunter habe ich das Gefühl, die Räte vergessen, dass nicht die Verwaltung, sondern sie selber die Geschäftsordnung erstellt haben.

Das Standesamt wurde an Pfullendorf abgegeben, wie ist der Stand der Dinge in Sachen Kämmerei?

Eine eventuelle Vergabe der Kämmerei stand bei den Gemeinderatssitzungen seit Juli fünf Mal auf der Tagesordnung. Nachdem Pfullendorf und Ostrach die Übernahme der Finanzverwaltung abgelehnt haben, ist zurzeit ein Pensionär als Aushilfskraft damit beschäftigt, die Beanstandungen 2014/15 der Kommunalaufsicht abzuarbeiten. Der Gemeinderat regt die Übernahme durch einen externen Dienstleister an.

Was wäre Ihre bevorzugte Lösung?

Das Finanzwesen an eine andere Kommune abzugeben oder einem externen Fachbüro zu überlassen, wäre ein Verlust. Ich möchte die Stelle gerne als A 13 ausschreiben.

Die Personalfluktuation war auch 2016 ein Thema. Nicht nur die Kämmerin, auch der Hauptamtsleiter hat 2016 die Verwaltung verlassen. Gibt es einen Nachfolger für Andreas Mackert?

Durch die Vakanzen, unter anderem auch in der Gemeindekasse, war das Rathaus-Personal überlastet, es blieb einiges an Arbeit liegen. Die Hauptamtsstelle war seit dem 1. Juli vakant und konnte zum 1. Dezember mit Markus Felgendreher neu besetzt werden.

Gibt es rückblickend auch Erfreuliches zu vermelden?

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern im Rathaus und mir funktioniert sehr gut und macht Spaß. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Bürgermeister. Finanziell steht die Gemeinde sehr positiv da. Wir haben mit circa 1,6 Millionen Euro ein gutes Rücklagenpolster. Die Überprüfung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurde abgeschlossen. Das hätte bereits seit 1995 in die Wege geleitet werden müssen. Die aufgedeckten Schäden müssen wir nun in den kommenden zehn Jahren aufarbeiten. Diese Maßnahmen werden rund 2 Millionen Euro kosten. Wir hatten gehofft, die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage in 2016 zu Ende zu bringen, doch das wird bis 2017 dauern. Die Verzögerung wurde durch die Insolvenz einer Firma verursacht.

Sämtliche Baugrundstücke „Im Grund 2013“ sind verkauft. Ist ein neues Wohngebiet in Aussicht?

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass im Flächennutzungsplan ein Teil der Fläche „Im Ösch“ als Wohnfläche ausgewiesen wird. Diese Umwidmung ist aber ineffektiv. Denn wie das Landwirtschaftsamt ermittelt hat, ist die Geruchsemission durch die benachbarte Biogasanlage zu hoch. Somit haben wir keine neuen Baugrundstücke zur Verfügung.

Im Sommer 2016 war das Seefreibad in Ermangelung von Aufsichtspersonal eine Zeit lang geschlossen. Gibt es Pläne, wie der Betrieb 2017 ablaufen soll?

In der Sitzung am 8. Dezember wurde beschlossen, einen Pächter zu suchen, der dann auch für das Personal im Seefreibad zuständig wäre. Solche Dinge wie Öffnungszeiten müssen dann in einem Pachtvertrag geregelt werden. Aus meiner Sicht macht es Sinn, das Seefreibad nicht nur im Sommer, sondern ganzjährig zu verpachten.