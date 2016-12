Illmensee Bürger macht seinem Ärger Luft

Helmut Rössler aus Ruschweiler fordert mehr Anstand im Gemeinderat Illmensee. Der Umgangston sei machmal unter der Gürtellinie

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Den Tagesordnungspunkt "Bürgerfragen" nutzte ein Bürger aus Ruschweiler bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres, um seinem Ärger Luft zu machen. Denn aus seiner Sicht hängt der Haussegen in der Drei-Seen-Gemeinde bedenklich schief. Speziell die Sitzungen wurden von Helmut Rössler kritisiert – was deren Ablauf und teilweise auch Ergebnis betrifft.

Wer die Berichterstattung im SÜDKURIER verfolgt, weiß um die Querelen zwischen Jürgen Hoffmann und dem zwölfköpfigen Gemeinderat. Rössler hat den Eindruck, man wolle einander vorführen. "Granatenmäßig geärgert" hat er sich darüber, dass die Ratssitzung am 24. November geplatzt war, nachdem die Räte den Sitzungsaal verlassen hatten. Auch müsse es aufhören, dass das Gremium ständig nach der Kommunalaufsicht schreie.

Rössler, seit 40 Jahren in der Gemeinde wohnhaft, las dem Bürgermeister und vor allem den Gemeinderäten die Leviten, und was er zu sagen hatte, war nicht schmeichelhaft. Er bat zunächst um grünes Licht, ob es ihm gestattet sei, einen ausführlichen Wortbeitrag loszuwerden und verwies auf sein fünfseitiges Manuskript. Die für diesen Tagesordnungspunkt maximal vorgesehenen 60 Minuten schöpfte der Bürger sodann voll aus.

Bevor er in medias res ging, machte Rössler den Vorschlag, das Deputat des zurzeit als Kämmerei-Aushilfe beschäftigten Pensionärs auf 50 Prozent anzuheben. Dann könne sich die Gemeinde in aller Ruhe nach einem neuen Kämmerer umsehen. Die Idee lehnte der 65-jährige Robert Erath jedoch ab, denn als Pensionär dürfe er bei einem öffentlichen Arbeitgeber nur ein begrenztes Salär hinzuverdienen.

Außerdem wollte Rössler wissen, warum die für den 15. Dezember von Hoffmann anberaumte Bürgerversammlung wieder abgesagt worden war. Hoffmann erklärte, er habe zum Zeitpunkt der Einladung nicht gewusst, dass er rechtlich gar nicht befugt sei, eine Einwohnerversammlung einzuberufen, denn das obliege dem Gemeinderat. "Ich darf über aktuelle Themen über das Amtsblatt informieren oder im Rahmen von Bürgersprechstunden, mehr steht dem Bürgermeister aber nicht zu", so Hoffmann.

Rössler führte aus, ihm sei unangenehm aufgefallen, dass die Stimmung bei den Sitzungen immer dann zu kippen drohe, wenn es an den Punkt "Anfragen an Bürgermeister und Verwaltung" gehe. Dann werde "gemosert und gemeckert". Ihm als Zuhörer missfalle der unangemessene Umgangston. Die Wortmeldungen seien zum Teil persönlich beleidigend und unterhalb der Gürtellinie. "Machen Sie persönliche Animositäten unter vier Augen aus." Rücktrittsforderungen seien ebenso unverschämt wie Vorwürfe an Hoffmanns Adresse, mit ihm wolle keiner zusammenarbeiten im Zusammenhang mit der hohen Personalfluktuation. "Ich fordere Sie im Interesse der Bürger zu sachgerechten, konstruktiven und mit Anstand geführten Sitzungen auf."