Illmensee Bootsunglück: Obduktion ergibt keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach dem tragischen Tod eines 25-Jährigen, der im Illmensee versunken war, hat eine Obduktion ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen führte eine "Verkettung unglücklicher Umstände" zum Tod des dreifachen Familienvaters.

Der Leichnam des 25-jährigen Familienvaters aus dem Landkreis Tuttlingen, der am Sonntagnachmittag bei einem tragischen Unglück in Illmensee ums Leben kam, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen obduziert. Dies bestätigte Pressesprecher Markus Engel gegenüber dem SÜDKURIER. "Nach der gerichtlichen angeordneten Leichenöffnung konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden", erklärte Engel, dass die Ermittlungen deshalb in Bälde abgeschlossen werden. Auf die Frage, ob bei der Obduktion eine Todesursache festgestellt wurde, erklärte der Staatsanwaltsvertreter, dass "eine Verkettung unglücklicher Umstände" den Tod des 25-Jährigen herbeiführten.

Der Mann hatte zuvor mit einem Helfer seinen dreijährigen Sohn gerettet, der bei einer Bootstour auf dem Illmensee aus dem Tretboot ins Wasser gefallen war. Nach der Rettungsaktion war der 25-Jährige im Wasser versunken und auch der 55-jährige Helfer, der zuvor vom 100 Meter entfernten Ufer zum Boot geschwommen war, konnte ihn nicht mehr entdecken. Etwa 40 Minuten später konnten Rettungstaucher den Mann bergen, der nach ersten Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht werden sollte und auf dem Weg in die Klinik verstarb.

Derzeit wuchern in den sozialen Medien viele Theorien und Gerüchte, was den Tod des Mannes angeht und die Umstände, die zu dem Unglück führten. So wurde berichtet, dass die Familie, zu denen neben dem Verstorbenen und dem Dreijährigen noch zwei weitere Kinder sowie deren Mutter gehörte, auf das Anlegen von Schwimmwesten verzichtet hätten. Aktuell wird behauptet, dass Bootsnutzer für das Ausleihen einer Schwimmweste fünf Euro Gebühr zu zahlen hätten. "Das ist einfach gelogen und absolut falsch. Wir haben noch nie Geld für die Ausleihe der Westen verlangt", widerspricht ein Mitglied der Bootsverleihfirma auf Anfrage des SÜDKURIER.