Hohentengen Hohentengen: Spritztour endet mit einer Unfallflucht

Ein 18-Jähriger unternahm ohne Wissen der Eltern eine Spritztour mit dem Auto des Vaters, baute einen Unfall - und legte sich dann wieder schlafen.

Die Polizei ermittelte einen 18-Jährigen, der unerlaubt mit dem Auto seines Vaters gefahren und dabei ein Verkehrsschild am Ortseingang umgefahren hatte. Der junge Mann hatte sich am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ins Schlafzimmer seiner Eltern geschlichen, dort den Autoschlüssel genommen und war dann zur Spritztour aufgebrochen. Nach der Kollision mit dem Verkehrsschild, bei dem am Auto ein Schaden von 5000 Euro entstand, legte sich der Jugendliche wieder ins Bett. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle wurden auch Verfahren wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.