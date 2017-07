vor 11 Stunden SK Hettingen Feuer zerstört Produktionshalle von Sägewerk

In der Nacht zu Sonntag, kurz vor 1 Uhr, kam es in einem Sägewerk in Hettingen zum Ausbruch eines Feuers. Bei dem Brand wurde eine Produktionshalle völlig zerstört und ein angrenzendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen.