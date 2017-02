Herdwangen-Schönach Weiberball in Aftholderberg: Sie feiern bis die Wände wackeln

Das Programm beim Aftholderberg Weiberball begeistert die Zuschauerinnen mit abwechslungsreichen Nummern. Veronika Treubel vertritt überzeugt die Mutter des Weiberballs Maria Lorenzia, die wegen einer Erkältung das Mikrofon abgab.

Wenn die wilden Weiber hoch oben auf dem Berg feiern, wackeln im königlichen Friedensaal die Wände. Der Aftholderberger Weiberball wurde am Donnerstag einmal mehr seinem Kultstatus gerecht – bereits eine Stunde vor Beginn platzte das Gasthaus fast aus allen Nähten, rund 200 närrische Frauen feierten frenetisch, noch bevor die blendend aufgelegten Akteure überhaupt die Bühne betreten hatten. "Wir lieben Euch und Ihr liebt uns", brachte es Maria Lorenzia unter donnerndem Applaus auf den Punkt – die Mutter des Weiberballs, die mit ihren Gymnastikdamen die Veranstaltung jedes Jahr auf die Beine stellt, musste danach allerdings wegen einer Erkältung das Zepter an Veronika Treubel abgeben. Eine mehr als würdige Vertretung: Die scharfzüngige Vroni führte singend, reimend und witzelnd durch das Programm. "In meinem Alter bist du froh, wenn du mal wieder flachgelegt wirst – und sei es nur durch die Grippe", rief sie etwa ins johlende Publikum.

Die Gastgeberinnen legen eine flotte Eröffnung auf die Bühne: Im bunten Hippie-Look lassen sie die Reifen fliegen. Viva Colonia – Viva Gymnastikgruppe! Am Ende hält es keine im Saal mehr auf ihrem Stuhl und schon schlängelt sich eine schier unendliche Polonaise durch die langen Stuhlreihen, auf der Bühne wird getanzt, geklatscht und geschunkelt. Das unter anderem macht den Charme des Weiberballs aus: Akteurinnen zum Anfassen und ein Publikum, das immer wieder in Bewegung ist.

Den Hammer holt "Zickenalarm" raus. Ob im Blaumann oder in sexy Shorts, die Schönacher Mädels sind einfach hinreißende Hingucker. Ebenso wie die "Dance Devils", die aus Aach-Linz auf die Bühne gerauscht kommen, um ihre mitreißende Choreografie zu präsentieren. Oh, mein Gott! Bei den derb-frechen Witzen von Illy und Thilly geht es nicht wirklich jugendfrei zu im Friedenssaal. Damit "die Hupen nicht irgendwann hinter dir über den Boden schleifen", nehmen die beiden Mädels das Publikum mit auf ihre Gymnastikmatte – auf der dann gevespert, geraucht und Bier geschlürft wird. "Franz, mein Leckerchen!": Hemmungslos flirtet Illy mit den Musikern der Band Korgis, bevor Thilly den Zuschauerinnen erklärt, wie Liebeskugeln für reifere Frauen funktionieren.

Zum ersten Mal fliegt die Bollywood-Airline der "Lady-Fit Aach-Linz" nach Aftholderberg. An Bord geht allerdings einiges schief und am Ende muss die Truppe sogar mit einer Leiche landen. Ein witziges Spektakel, bei dem vor allem die durchgeknallten Stewardessen für Lacher sorgen. Modenschau mit trendiger langer Unterhose der Frauengemeinschaft Aach-Linz – ein Gag jagt den anderen. Dazu abwechslungsreiche Tänze: die "pure Lust am Leben" beim grandiosen Line-Dance der Frauentanzgruppe des Narrenvereins Aftholderberg, die zarten Elfen der "Reigeschmeckte aus Großschönach", die beim Disco-Beat so richtig aus sich herauskommen, und natürlich die "Stars von den Philippinen", die einen wunderbar gefühlvollen Hauch von Exotik in den Saal bringen. Der donnernde Applaus des Publikums zeigt, dass die gekonnte Mixtur 2017 wieder funktioniert hat – "einfach schee is", wenn die Weiber in Aftholderberg feiern.

Die Akteure

Die Gymnastik-Frauen, "Zickenalarm" aus Großschönach, "Dance Devils", Tanzgruppe Karin Schmid, Aach-Linz, Illy und Thilly aus Großschönach, Die Frauengemeinschaft Aach-Linz, "Die Stars von den Philippinen", Lady-Fit Aach-Linz, "Die Reigschmeckte aus Großschönach", Die Frauentanzgruppe Narrenverein Aftholderberg und die Moderation Maria Lorenzia und Veronika Treubel. Die Musik steuerten die "Die Korgis" bei.