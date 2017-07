Herdwangen-Schönach Viertklässler zeigen zum Abschied die Märchen von gestern in der Welt von heute

Die Viertklässler der Ramsbergschule Großschönach verabschieden sich mit dem Theaterstück „Märchen und Pärchen“. Nachdem ihre Klassenlehrerin Anna Fauler ihnen ein Foto und ermutigende Worten mitgegeben hat, feiert auch sie Abschied: Nach 40 Jahren geht sie in den Ruhestand.

Schulleiterin Maria Baader lud beim Schulfest der Ramsbergschule Großschönach zu einer Reise durch die Märchenwelt mit „ganz besonderen Pärchen“. Die Viertklässler hatten dafür mit Klassenlehrerin Anna Fauler das Theaterstück „Märchen und Pärchen“ von Edith Kirnbauer einstudiert. Damit feierten die Viertklässler ihren Abschied und Übergang auf die weiterführende Schule, außerdem feierte Klassenlehrerin Anna Fauler nach 40 Jahren ihren Abschied in den Ruhestand.

Zwischen ihren traditionellen Rollen und der modernen Welt hin- und hergerissen lieferten die Schauspieler ein kurzweiliges, erfrischendes Spektakel auf der Bühne. Bereits der Erzähler Jaromir Kaiser musste zuerst noch ein wichtiges Telefonat via Mobiltelefon führen, bevor er die Zuschauer begrüßen konnte. Rotkäppchen, alias Amelie Hirt, trug anstelle eines Körbchens mit Leckereien für die Großmutter einen Laptop mit sich herum. So wanderten Rotkäppchen und der Erzähler gemeinsam durch die Welt der Märchen und begegneten zahlreichen Märchenfiguren. Hineinversetzt in die heutige Welt, hatte Schneewitchen just ihren „Yoga- und Saunatag“ und konnte daher nicht für die Zwerge kochen. Der Prinz braucht erst seinen Mundspray, bevor er Dornröschen küsst und die Prinzessin auf der Erbse sucht eine Unterkunft mit Whirlpool.

Musikalisch unterstützt wurden die Schauspieler durch die Schüler der ersten bis dritten Klasse, welche passende Lieder zu den Märchen sangen, und der Flöten-AG. Die Lieder ausgewählt eingeübt hatte Maria Baader mit ihren Kolleginnen der Musik-AG.

Zum Abschied erhielten die Schauspieler von ihrer Klassenlehrerin ein Klassenfoto als Erinnerung an die Grundschulzeit. Fauler lobte ihre Viertklässler als „engagierte und soziale Schüler, die sich gegenseitig helfen“ und wünschte allen Freude und gute Freunde in der neuen Schule sowie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Nach fast 40 Jahren verabschiedete sich dann auch Anna Fauler, sie geht in den Ruhestand. Schulleiterin Maria Baader betonte: „Sie hat die Schüler mit viel Herzenswärme unterrichtet.“ Doch nicht nur die Schüler haben von ihr gelernt, auch sie selbst habe viel von ihren Schülern sowie deren Eltern lernen dürfen, sagte Fauler mit Dankesworten. Als besondere Überraschung waren aus all den Jahrgängen, welche sie seit Mitte der 70er Jahre unterrichtet hatte, Schüler gekommen, um ihr für den Ruhestand alles Gute zu wünschen.