Herdwangen-Schönach Viele Attraktionen beim Jubiläumsfest von Großschönach

Herdwangen-Schönach: 300 Helfer beim 925-jährigen Jubiläumsfest von Großschönach dabei. Gefeiert wird am 1. und 2. Juli

In zwei Wochen ist es soweit – dann feiert der Ortsteil Großschönach mit einem riesen Fest den 925. Geburtstag und die Gesamtgemeinde feiert, freut und arbeitet mit den Schönachern mit. Im Jahr 2015 gab es die ersten Überlegungen, wie denn dieser spezielle Geburtstag gefeiert werden soll und gestern präsentierten Bürgermeister Ralph Gerster und Markus Dittmer bei einem Pressegespräch die Ergebnisse der anstrengenden Arbeit des Fest-Arbeitskreises – ein unglaublich vielseitiges Programm, das zahlreiche Attraktionen bietet und, wenn das Wetter hält, dürfte die anvisierte Besucherzahl von 5000 bis 6000 Menschen problemlos erreicht werden, auch weil es gleich zwei Hol- und Bringdienste gibt. Die RAB setzt einen Jubiläumsbus ein, der sich an den Taktzeiten des Regiobusses 500 orientiert und die Dorfgemeinschaft Lautenbach organisiert einen Shuttlebus, denn die ausgewiesenen Parkplätze erstrecken sich bis nach Sohl. Stolz ist Bürgermeister Gerster auf den Gemeinschaftssinn, der sich bei den Festvorbereitungen schon herausgebildet habe und dass viele Bürger als Unterstützer mitmachen, wobei für die Aufbauarbeiten, die ab 24. Juni starten, weitere Helfer willkommen sind. Am Samstag dürfen sich die Besucher auf einen Straßenmusiktag freuen. Mit dabei sind unter anderem Tommy Haug, der aktuell an seinem Debütalbum arbeitet, Franz Braun mit Band, Rainer Brehm, Chips & Flips und die Eröffnung um 18 Uhr übernimmt die Blaskapelle Lautenbach. Abends gibt es gleich zwei Feuershows zu sehen und eine Lichterkette wird die Festmeile illumnieren. "Wir wollen locker, ungezwungen mit heimatlichen Touch diesen Geburtstag feiern", gibt Markus Dittmer das Motto des Arbeitskreises vor, der von vielen Vereinen und Bürgern tatkräftig unterstützt wird.

"Ein ganzes Dorf hilft mit!", bringt er das Engagement seiner Mitbürger auf den Punkt, das ausschließlich ehrenamtlich erfolgt. Etwa 300 Helfer sind während der Festtage im Einsatz. Als kleine Belohnung gibt es später ein Helferfest und der übrige Gesamterlös kommt ausschließlich der Bürgerstiftung zugute. Markus Dittmer listet die vielen Attraktionen auf, die man für den Sonntag arrangiert hat, wobei die Veranstalter besonders großen Wert auf ein Kinderprogramm gelegt haben, das teilweise von Kindern des Kindergartens und der Grundschule mit veranstaltet wird. Die Berggeister präsentieren auf dem Blenderhof alte Handwerkskunst, die Tongrube der Ziegelei zeigt eine Ausstellung, ein Maskenschnitzer seine Kunst und Besucher können sich eine eigene Jubiläumsmünze prägen. Der Eulogiusverein zeigt das Holzverladen mit dem Pferd und ein Hufschmied das Beschlagen der Tiere. Am Spieß hängen Ochs und Spanferkel und der Zoll willigte ein, dass eine Schnapsbrennerei ihr hochprozentiges Tun verrichten kann. Die "Bewirtungszentrale" wird auf dem Rathausplatz eingerichtet, wobei es noch weitere Speis- und Getränkewagen gibt. Ein Hingucker dürfte das Lager der Landsknechte sein, die mit der Reservistenkameradschaft ein Biwak errichten.

Am Sonntag ist Großschönach dann für den Durchgangsverkehr gesperrt und es wird eine großräumige Umfahrung ausgeschildert. Und das Wetter spielt ohnehin mit, denn seit zwei Jahren prognostiziert Markus Dittmer, dass man schönstes Wetter haben wird.

Programm

Start ist am Samstag, 1Juli, um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung mit Unterstützung Badischen Böllerschützen Nußdorf. In der Ramsberghalle wird um 19 Uhr (Sonntag, 13.30 Uhr) das Theaterstück zum Jubiläum aufgeführt. Auf den von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch und der Volksbank Pfullendorf gesponserten Bühnen sind samstags viele einheimische Musiker bis gegen Mitternacht zu hören. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst und danach verwandelt sich die Josef-Buchholz-Straße und die Dorfmitte zur Flanier-, Ausstellungs- und Vorführunmeile. Auf dem Blender-Hof gibt es ganztägig Vorführungen der Berggeister. Auch die Kirche wird als Ausstellungs- und Vortragsraum genutzt. Gegen 19 Uhr enden die Festlichkeiten. (siv)