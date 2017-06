Herdwangen-Schönach Viel Betrieb beim Sommerfest der Feuerwehr

Beim Sommerfest der Feuerwehrabteilung Herdwangen-Schönach wurden die geplanten Vorführungen wegen Trockenheit und Wind abgesagt.

Gut besucht war gestern das fünfte Sommerfest der Feuerwehrabteilung Herdwangen-Schönach. Rund 60 Helfer waren im Einsatz, um den Festbesuchern einen schönen Aufenthalt zu bescheren. Die Crew am Essensstand hatte es nicht leicht, denn die Außentemperaturen in Kombination mit Fritteuse und Grill heizten ziemlich ein. Franz Bodenmüller und Peter Tillessen, auch bekannt als die "Korgis", sorgten für Musik. Die Jugendfeuerwehr kümmerte sich um die Kinderbetreuung, besonders die Kletterwand war ein Anziehungspunkt. Wem es vor dem Gerätehaus zu heiß war, konnte in der Fahrzeughalle im Schatten sitzen oder im ersten Stock gleich neben dem reich gefüllten Kuchenbuffet Platz nehmen.

Um den Besuchern jenseits von musikalischer Unterhaltung, Speisen und Getränken etwas zu bieten, baut die Feuerwehr bei ihren Sommerfesten regelmäßig Vorführungen ein. Dieses Mal sollte der Brandeinsatz bei einem Zimmerbrand gezeigt werden. In der Realität musste die Feuerwehr Herdwangen-Schönach zuletzt im September und Oktober 2016 nach Herdwangen und Schwende ausrücken, um Zimmerbrände zu löschen. Weil in den vergangenen Wochen große Trockenheit und am Sonntag ein ziemlicher Wind geherrscht hatten, wurde die Vorführung beim Sommerfest abgesagt. "Wir wollen keinen Flächenbrand riskieren", sagte Kommandant Hubert Specker. Doch informieren konnte man sich natürlich trotzdem. Wer einen Brand in der Wohnung bemerkt, muss schnell reagieren. Bei Gebäudebränden ist die Todesursache oftmals nicht die unmittelbare Flammeneinwirkung, sondern eine Rauchgasvergiftung. Der dichte Qualm erschwert die Orientierung und das Einatmen der gesundheitsschädlichen Gase führt zu Ohnmacht und Ersticken. "Auch wenn es den Bewohnern gelingt, das Feuer selber zu löschen, ist es sinnvoll, die Feuerwehr zu rufen", sagte Specker. "Wir belüften die Räume und können mit der Wärmebildkamera unentdeckte Glutnester aufspüren." Heute endet das Fest mit dem obligatorischen Feierabendhock, der um 17 Uhr beginnt.