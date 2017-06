Herdwangen-Schönach Überflutungen bereiten Sorgen

"Mir fehlen die Lösungen", sagte Bürgermeister Ralph Gerster ganz ehrlich. Die Kanalisation ist stellenweise bei Starkregen überfordert, Keller laufen voll, Gärten überfluten.

Herdwangen-Schönach (kaj) Den Tagesordnungspunkt Bürgerfragen haben erneut zwei Einwohner genutzt, um dem Gemeinderat ihre missliche Lage zu schildern. "Wir wissen nicht, was wir noch tun sollen. Bei starkem Regen ist die Kanalisation total überfordert. Zuletzt sind unsere Keller an Fronleichnam vollgelaufen, die Gärten stehen unter Wasser, alles ist überflutet. Wir haben schon Sandsäcke gekauft", schilderte eine Bürgerin aus Herdwangen. "Das Problem existiert seit Jahren, aber es häuft sich und wird immer schlimmer."

Bürgermeister Ralph Gerster bestätigte, dass das Auffangen großer Wassermassen in vielen Teilen der Gemeinde ein erhebliches Problem sei, und dass im März nicht von ungefähr das Thema Hochwasser- und Starkregengefahrenkarte im Gemeinderat behandelt wurde. "Mir fehlen die Lösungen", sagte Gerster. Er bekomme beim Anblick von Regenwolken schon Stresspusteln. Ein Anwohner regte an, den Landwirt, an dessen Acker das Wohngebiet angrenzt, darum zu bitten, am Ackerrand eine deutlich tiefere Furche zu pflügen, um die Wasserströme zumindest teilweise aufzufangen und abzuleiten. "Ansonsten kommt das Wasser direkt auf unsere Grundstücke zu." Gerster sagte zu, mit dem Landwirt zu sprechen. Wenn es um die Erweiterung des Baugebietes Sahlen gehe, seien Kanalrohre mit größerem Durchmesser gefragt.