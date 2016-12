Herdwangen-Schönach Tommy Haug setzt auf die Musik

Der 23-jährige Sänger und Songwriter Tommy Haug aus Herdwangen-Schönach hat seinen Arbeitsplatz als Industriekaufmann aufgegeben und setzt 2017 ganz auf die Musik. Über die Fastnachtstage entsteht sein erstes eigenes Album, mit dem er dann durch Deutschland und Europa touren möchte.

Ein ganz besonderes Jahr wird 2017 für den Sänger und Songwriter Tommy Haug aus Herdwangen werden. Im Februar plant der 23-Jährige die Aufnahme seines ersten Albums mit dem Titel "Hope". Danach will er durch Deutschland und Europa reisen, um das Album und seine Musik vorzustellen. Zum Jahresende 2016 hat der Industriekaufmann seinen Arbeitsplatz aufgegeben und setzt alles auf die eine Karte: seine Musik. "Ich möchte Reisen mit Selbstfindung und Musik verbinden", erklärt der junge Künstler. "Ich bin mehr als bereit für diese Herausforderung und mir dessen bewusst, dass das Musikgeschäft unsicher und definitiv nicht einfach ist. Aber man kann nichts erreichen, ohne etwas zu riskieren."

Der Herdwanger sieht seine Berufung in der Musik. Den Sprung in die Selbstständigkeit hat sich der junge Mann gut überlegt. In diesem Jahr will er selbst als Person wachsen und auf den Reisen mehr über das Leben erfahren: "Ich möchte in ein paar Jahren nicht zurückblicken und mich fragen, was gewesen wäre, wenn ich diesen Weg gewählt hätte." Dabei bleibt der Musiker bescheiden: "Ich brauche keinen großen Ruhm, möchte mit meiner Musik Spaß haben und davon leben können. Was dann zusätzlich dazukommt, ist ein schöner Bonus."

Mit seinen ausdrucksstarken Texten, seiner gefühlvollen Stimme und charmanter Natürlichkeit fesselt der authentische Sänger die Zuhörer jeden Alters. Gerade erst hat Tommy Haug mit Phil Häusler die "2016 Christmas Tour", eine Weihnachtstour mit Weihnachtsliedern und eigenen Songs mit zwölf Auftritten in der Region, aber auch in Ulm und Stuttgart und im Europapark Rust beendet. Die nächsten Termine stehen schon fest. Den Neujahrsempfang in Herdwangen-Schönach am 13. Januar umrahmt der ortsansässige Musiker gemeinsam mit seiner Band "Shake-It" (Peter Reichle, Phil Häusler) und Jessie Bühler aus Aftholderberg. Am 28. Januar ist Tommy Haug bei der Motorradmesse Bodensee in Friedrichshafen am Zündapp-Stand zu hören. Bewerbungen für Festivals und Veranstaltungen laufen.

Ganz besonders freut sich der Musiker auf die Aufnahme des Albums über die Fastnachtstage. Das Album trägt den Namen des Titelsongs "Hope", das erste Lied, das Tommy Haug als Songwriter in seiner Findungsphase verfasst hat. "Lasst euch überraschen", macht er neugierig auf das Album, auf dem christliche Lieder sowie Songs über Liebe, Freundschaft, das Leben und darüber, was in der Welt gerade los ist, enthalten sein werden.

In der Musik geht es darum, Menschen zu erreichen und zu berühren, unterstreicht der Songwriter. Die Aussage, der Text ist es, was das Lied ausmacht. Doch wie entsteht ein eigenes Lied? "Ich sitze an der Gitarre, mache Musik, und dann entsteht ein Song, es ist wie Magie, kommt einfach aus mir heraus", schildert er. Manchmal habe er die Lied-Inhalte und Texte bereits im Kopf formuliert, dann sei die passende Melodie schnell da.

Bereits als Kind ist Tommy Haug mit dem Tennisschläger als Gitarre zu Musik singend durchs Zimmer gehüpft. Irgendwann wollte er mehr als singen, lernte mit etwa 13 Jahren Akustikgitarre zu spielen und begleitete sich fortan selbst. Mit 14 Jahren verfasste er dann das erste Liebeslied. 2013 stieg Tommy Haug mit Peter Reichle aus Pfullendorf am Cajon als Coverband "Shake-it" in die regionale Musikszene ein. Zu den Seepark-Bikerdays 2014 stieß Bassist Phil Häusler aus Wald dazu. Die drei Musiker hatten sich während ihrer Ausbildung beim Sanitärhersteller Geberit kennengelernt. Zeitweise stand "Shake-it" zu viert mit Alex Jäger aus Rohrdorf auf der Bühne.



Der Song "Hope" im Internet: www.tommyhaug.com