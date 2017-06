Herdwangen-Schönach Theater in Großschönach: Ein Dorf spielt sich selbst

Am 1. und 2. Juli feiert Großschönach sein 925-jähriges Ortsjubiläum. Dazu hat Regisseurin Lilo Braun ein Theaterstück geschrieben.

Wie bekommt man 925 Jahre Geschichte einer Gemeinde in einem Theaterstück unter, das nicht viel länger als eine Stunde dauern sollte? Wer die Antwort auf diese Frage haben möchte, der sollte eine der Aufführungen in Großschönach besuchen, die dort am kommenden Jubiläumswochenende am 1. und 2. Juli geboten werden. "Alles Schäne kummt vu Schäne" ("Alles Schöne kommt von Schönen") ist aber mehr als ein Theaterstück. Es ist eine Gemeinschaftsleistung von 20 Laienspielern, die teilweise noch nie auf einer Bühne gestanden sind und der Beweis, dass auch ein kleines Dorf "ganz groß" sein kann, wenn die Menschen mitmachen. "Die Mitspieler sind unheimlich motiviert", sagt Theaterpädagogin Lilo Braun aus Sauldorf. Sie hat das Stück geschrieben. Wobei damit das ursprüngliche Stück gemeint ist. "Die grobe Linie ist geblieben, aber wir haben gemeinsam Passagen hinzugefügt, weggelassen oder einfach verändert", sagt Braun im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Seit Oktober proben die Darsteller, darunter bekannte Gesichter wie Bürgermeister Ralph Gerster, Bruder Jakobus und weitere bekannte Schönacher und Dorf-Nachbarn, ein bis zweimal die Woche, um ein lebendiges, humorvolles und unterhaltsames Stück auf die Bühne zu bringen. Das Stück vermittelt den Zuschauern in acht kurzen Episoden, von der Urkundenunterzeichnung bis in die Neuzeit, einen Einblick, was in 925 Jahren so alles in Schönach geschehen ist, was das Dorf und die Menschen so erlebt haben. Das ganze Projekt wurde auch filmisch begleitet.

"Manche Mitspieler haben sich, das wohl etwas anders vorgestellt", schmunzelt Braun, die in der Region eine absolute Größe ist, wenn es um das Thema Theater geht. Viele Jahre war sie alleine oder mit Partner ("Frau Braun und Herr Seeger") auf den Kleinkunstbühnen unterwegs und vor zehn Jahren gründete sie das Ensemble "Rolle vorwärts", das sich mittlerweile ebenfalls einen hervorragenden Ruf erworben hat. In Schönach galt es nun, ein Theaterstück gemeinsam zu entwickeln. Das war anfangs gar nicht so leicht und Probleme hatte man auch bei der Gewinnung von Mitspielern. "Aber Bürgermeister Ralph Gerster hat immer wieder Aufrufe gemacht und Optimismus verbreitet", lobt die Theaterpädagogin den Schultes, der auch selbst mitspielt. Und das gleich in mehreren Rollen. Klar ist: Das gemeinsame Ziel hat die Truppe so richtig zusammengeschweißt. "Wir haben gemeinsam unheimlich viel Spaß gehabt", bestätigt auch Regieassistentin Beate Reuchlin. Die Aufgabe war riesig, aber jetzt ist man überzeugt, dass "es was wird", wie ein Schauspieler sagt, als er sich gerade umzieht. Kostüme gibt es schon, aber mit den Kulissen hat man nicht so viel Geschäft. Es sind in der Regel große Pappkartons, die das Bühnenbild verändern. Mal eine Gerichtsszene, mal der Dorfplatz, keine schlechte Idee. Lilo Braun spielt mit einer ihren Gruppen oft auf kleinen Bühnen. "Da kann man nicht so viel Geraffel mitschleppen", lacht sie. In Großschönach wäre das nun schon gegangen. Denn die Bühne ist nicht klein und die Ramsberghalle echt groß. Braun hofft auf ein diszipliniertes Publikum, das die Aufführung nicht durch Gespräche stört. "Denn die Mitwirkenden sind das nicht so gewohnt, laut und verständlich zu sprechen", sagt die Regisseurin.

Mittlerweile wird am Stück nichts mehr verändert. Alle müssen sich an die abgesprochenen Texte halten, sonst stimmen die Einsätze nicht. Einer, der in keine fremden Rollen schlüpfen muss, ist Bruder Jakobus Kaffanke, der Eremit vom Ramsberg. Er ist einfach er selbst und Lilo Braun echt begeistert von dem Mann in der braunen Mönchskutte. "Er ist richtig weise und kein Klugscheißer", lobt die Theaterfrau. Die Reise vom Mittelalter, über den Krieg und die 60er-Jahre bis zur Neuzeit begleitet der Benediktiner auf sein Art. Die 65-jährige Braun denkt übrigens noch lange nicht ans Aufhören. "Bei meiner Beerdigung werde ich versuchen, dass der Tod auch mitspielt", lacht sie. So bald müsse das aber nicht sein. Denn das Theater ist für sie ein Lebenselixier.

Ensemble

Regie beim Theaterstück führen Lilo Braun und ihre Assistentin Beate Reuchlin.

Darsteller sind Angelika Thiel , Anja Netzer, Bernhard Sigg, Bruder Jakobus Kaffanke, Corinna Sievert, Ewald Scherer, Hubert Hermann, Irmgard Kraul, Maria Kiamilidis-Rau, Micha Kiamilidis-Rau, Markus Blender, Bürgermeister Ralph Gerster, Sandra Kirchner-Goller, Tanja Böttinger, Ulrike Möller, Veronika Treubel und Waltraud Schwägler. Für Licht und Ton zeichnen Klaus Schulz und Felix Liehner verantwortlich.

Aufführungen sind am Samstag, 1. Juli, um 19 Uhr (Einlass ist ab 18.15 Uhr), sowie am Sonntag, 2. Juli, um 13.30 Uhr (Einlass ist ab 12.45 Uhr) in der Ramsberghalle in Großschönach. Dauer etwa 1,5 Stunden.