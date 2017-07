Herdwangen-Schönach Stimmungsvolle Kirbe in Herdwangen

Gut besucht war die Ramsberghalle in Großschönach bei der 27. Auflage des Kirbefests. Rund 300 Besucher füllten den herbstlich dekorierten Saal und feierten zu den Auftritten der verschiedenen Musikgruppen.

Herdwangen-Schönach – Ein rundum gelungenes Kirbefest mit guter Musik, leckerem Essen und fröhlicher Stimmung feierten am Sonntag rund 300 Besucher in der Ramsberghalle in Großschönach. Mit bunten Drachen, Blumen, Kastanien, Kürbissen und Nüssen hatten die Mitglieder der Musikkapelle Großschönach die Halle herbstlich dekoriert – ein tolles Ambiente für die Auftritte der Musikgruppen, den beliebten Kirbetanz und das gemütliche Beisammensein der Gäste. In der 27. Auflage hat das Fest nichts von seiner Anziehungskraft verloren.

Traditionell beginnt die Kirbe mit dem Gottesdienst, zu dem Pfarrer Josef Maurer zahlreiche Gläubige in der Festhalle begrüßte. Für würdevolle Klänge sorgte dabei die Stadtkapelle Meßkirch, die gleich im Anschluss auch den Frühschoppen gestaltete. Die versierten Musiker um Dirigent Zsombor Rethy bewiesen dabei ihre Vielseitigkeit – vom flotten "Hello Dolly" bis hin zum Marsch "Dem Land Tirol die Treue" reichte das Repertoire. Mit donnerndem Applaus verabschiedete das Publikum die Stadtkapelle von der Bühne, auf der im Anschluss die Stadtmusik Pfullendorf um Musikdirektor Thomas Stöhr spielte. "Happy Time in Austria" – die mitreißenden Klänge der Pfullendorfer sorgten dafür, dass nach dem Mittagessen mit vielen regionalen Spezialitäten wieder Bewegung ins Publikum kam: Es wurde geklatscht und gefeiert. Am Abend kam der Tanz dazu, als das beliebte Sterntaler Duo die Gäste auf die Tanzfläche lockte.

Die Musikkapelle Großschönach nutzte das Fest, um ihr Wirken der Öffentlichkeit vorzustellen. Bei einer kleinen Ausstellung im Foyer konnten die Besucher auf Fotografien die Auftritte, Ausflüge und sonstigen Aktivitäten betrachten, zudem die musikalische Frühförderung und Instrumentalausbildung für den Nachwuchs. Dass Musik einfach Freude macht, wurde ebenfalls dokumentiert. "Ich spiele ein Instrument, weil... Musik Gefühle ausdrückt, die man sonst nicht in Worte fassen kann" und "...weil ich andere mit meinem Talent beglücken möchte" – so einige Aussagen der Musiker, die an einer Stellwand zu lesen waren.

Viel Positives war von den Vorsitzenden Sonja Befurt und Sabrina Haak zu hören, die seit April die Doppelspitze der Musikkapelle bilden. Lob gab es von den Beiden für die engagierten Mitglieder, von denen rund 30 dazu beigetragen haben, dass das Kirbefest wieder ein Erfolg wurde. "Auch die Jugendkapelle hat mitgeholfen", freute sich Befurt."Wir haben eine tolle Vorstandschaft, die voll hinter uns steht", berichtete Haak von ihren Erfahrungen. Dass zwei Damen den Takt angeben, klappt bei der Musikkapelle Großschönach offenbar ganz hervorragend.

Infoabend

Am Donnerstag, 20. Oktober, stellt sich die Musikkapelle mit ihrer Ausbildung im Probelokal in Kleinschönach beim Sportplatz vor. Ab 18 Uhr können sich Besucher informieren.