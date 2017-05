Herdwangen-Schönach Sportverein Herdwangen ehrt langjährige Mitglieder

Der Sportverein konnte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz verzeichnen. Der Bau des Sportplatzes geht nach einer Pause weiter.

Herdwangen-Schönach (kaj) In den zurückliegenden sechs Monaten hat sich in Sachen Sportplatz-Neubau in Herdwangen nichts getan, doch sobald das Wetter es zulässt und die Fläche nicht mehr so nass ist, sollen die Arbeiten wieder aufgenommen und noch im Mai/Juni zügig zu Ende gebracht werden. Das teilte Bernhard Grimm, Vorsitzender des Herdwanger Sportvereins, bei der Hauptversammlung in der Bundschuhhalle mit.

Der Bauantrag für das Vereinsheim steht bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 9. Mai zur Abstimmung. "Helft dem HSV beim Bau des Vereinsheims, das funktioniert nur mit Ehrenamtlichen", appellierte Bürgermeister Ralph Gerster an die Mitglieder. Der HSV ist der größte Verein im Ort, er zählt 645 Mitglieder, davon 266 aktive in neun Fußballmannschaften und elf Breitensportgruppen. Gesamtjugendleiter Jürgen Ostermaier wurde bei der Wahl erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Julia Schneider und Saskia Neidhart sind neue Beisitzer.

Die Kassenlage mit einem Plus von rund 22 000 Euro stimmte den Vorsitzenden mehr als zufrieden. "Ein tolles Ergebnis. Wir haben beim Umsatz die 100 000 Euro-Marke geknackt", teilte Grimm mit. Neben der Bewirtung beim Narrenjubiläum hatte sich der zweite Christbaumverkauf als willkommene Einnahmequelle erwiesen und soll auch 2017 wieder stattfinden. Die sechsstellige Umsatzzahl entlockte dem Bürgermeister bei seinem Grußwort ein beeindrucktes "Hut ab!"

"Wir sind ein sehr vielfältiger und sehr aktiver Verein", sagte Dominik Herrmann. Er verlas in Vertretung von Schriftführerin Christine Saub den Jahresrückblick sowie die Abteilungsberichte. Der geplante Familientag im Zusammenhang mit der Tischmesse war dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen, soll jedoch in diesem Jahr nachgeholt werden. Großer Beliebtheit hatten sich die Skiausfahrten erfreut. An drei Terminen hatten sich je drei Busse mit Ski- und Snowboardern auf den Weg nach Warth-Schröcken gemacht.

Mario Slawig ist neuer Trainer der SG Herdwangen-Schönach. Seine Landesligaerfahrung wirke sich bereits positiv auf den Tabellenstand aus.