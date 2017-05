Herdwangen-Schönach Seniorenwohnanlage am Voglerhof: Büro Schaudt macht das Rennen

In ihrer Sitzung im Januar des Jahres hatten die Gemeinderäte fünf Architekturbüros mit der Planung der Seniorenwohnanlage am Voglerhof beauftragt. Dahinter steckt die Idee, sowohl aus funktionaler als auch gestalterischer Sicht ein optimales Konzept zu erzielen. "Wir wollen aus der großen Vielfalt an Vorschlägen den Besten herausfiltern", erklärte Roland Groß. Der Stadtplaner aus Altshausen begleitet das Projekt und hat auch die Erstprüfung der Planunterlagen vorgenommen.

Seit zwei Wochen hängen diese im Rathaus aus. Der Öffentlichkeit wurden die Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung am vergangenen Mittwoch im Rahmen einer Einwohnerversammlung präsentiert. Das zu bebauende Areal umfasst rund 4000 Quadratmeter. "Der Standort im Herzen der Gemeinde mit Rathaus, Kirche und Dorfladen in der Nähe ist eine sehr gute Grundlage für das Wohnen im Alter", sagte Groß. Eine Vorgabe an die Architekten war, dass das Bauprojekt in Abschnitten realisierbar sein soll, also nicht in einem Rutsch durchgezogen werden muss. Im Auslobungstext wurde bewusst offen gelassen, ob die bestehende Hofstelle abgerissen oder erhalten werden soll. Alle fünf Büros entschieden sich für Abriss und Neubau. Ein Bewertungsgremium bestehend aus den Gemeinderäten Peter Atzenhofer, Berthold Baumann, Gerhard Braun, Manfred Demmer, Konrad Jäger und Gieslar Klaiber, Bürgermeister Ralph Gerster, Roland Groß, Peter Beck (Vincent Service), Engelbert Sittler (Nachbarschaftshilfe) und Raimund Blödt (neutraler Sachverständiger für Städtebau und Architektur) hat vorab die Pläne beurteilt und eine Empfehlung ausgesprochen. Zudem wurden die Entwürfe bereits in einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung diskutiert. Bei der Einwohnerversammlung stellte Groß nun die Pläne der Büros Haefele (Tübingen), Kolberg (Überlingen), Strobel (Herdwangen-Schönach), Löffler (Sigmaringen) und Schaudt (Konstanz) im einzelnen vor und erläuterte die Grundrisse. Das Architekturbüro Strobel war das einzige, das einen Gesamtbaukörper vorgeschlagen hatte, alle anderen planten mit mehreren Gebäuden.

"Es handelt sich nicht um einen klassischen Pflegeheimbau", machte Beck deutlich. "Wir haben es mit neuen Wohn- und Lebensformen zu tun, die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt." Er erläuterte den Mix der Wohnformen: Zur ambulant betreuten Wohngemeinschaft, dem Service-Wohnen sowie dem betreuten Wohnen für Jung und Alt kommen eine Mehrzweck-Gemeinschaftseinrichtung und Flächen für Dienstleister hinzu. Nach den Erläuterungen konnten sich die Bürger zu Wort melden. Ein Zuhörer wollte wissen, ob Einheimische beim Erwerb der Wohnungen Vorrang haben, was Beck bejahte. Der Appell eines Zuhörers, die landwirtschaftliche Optik nicht ganz aufzugeben, erntete Beifall. Favorisiert wurden in der Runde die Satteldach-Varianten. Ein Pultdach passe nicht in die Umgebungsbebauung. Gleich im Anschluss an die Einwohnerversammlung fand eine Gemeinderatssitzung statt. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss das Gremium, das Konstanzer Büro Schaudt Planer mit der Planung zu beauftragen. Das Ensemble besteht aus zwei Wohngebäuden mit drei beziehungsweise zwei Geschossen und einem eingeschossigen Mehrzweckbau. Als Pluspunkte wurde die Anordnung der Gebäude, die vollwertige Sicht in Richtung Dorfplatz, das Vorhandensein weniger Flurflächen und die helle, offenen Wohnsituation genannt. Im Herbst sollen Fördermittel aus dem ELR-Programm beantragt werden. Erste Baumaßnahmen könnten, laut Bürgermeister Gerster, 2018 beginnen.

Zum Hintergrund