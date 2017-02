Herdwangen-Schönach Schwierige Einladung aus der Türkei

Eine Schülerin aus der Türkei will ein Praktikum in der Kunsthalle machen. Die türkischen Behörden wollen den Aufenthalt allerdings nicht gestatten.

Vor vier Jahren absolvierte eine junge Türkin in der Kunsthalle Kleinschönach bei Annemarie Rudolph ein zweimonatiges Praktiktum und das Gelernte half ihr, ein Kunststudium in Offenbach zu beginnen. Initiert wurde der Aufenthalt von Ingo Nitzsche, einem freien Ausstellungskurator, der in Stühlingen wohnt und sich seit Jahrzehnten um den deutsch-türkischen Kulturaustausch bemüht. Jetzt hatte der Kunstexperte wieder eine begabte Schülerin im Blick und Robert Steward von der Kunsthalle hatte sich bereit erklärt, der 17-jährigen Ümmühan Yildiz vom hauswirtschaftlichen Gymnasium der türkischen Stadt Kütahya ein Praktikum anzubieten.

Allerdings warten der Künstler in Kleinschönach und der Kurator in Stühlingen immer noch auf die Schülerin beziehungsweise die Bestätigung, dass sie überhaupt nach Deutschland kommen darf. In einem Brief an Robert Steward erläuterte Nitzsche die schwierige Situation. Nachdem der Kurator bei einem Türkeiaufenthalt im vergangenen Jahr bei der Schulleitung nachgefragt hatte, warum er auf mehrere Briefe bezüglich des Deutschlandaufenthaltes keine Antwort erhalten habe, wurde es für die Beteiligten sehr ungemütlich. Schulleitung und Lehrer drohen nach seinen Angaben damit die Polizei zu rufen, „wenn das Bestreben, die Schülerin auf ihren eigenen Wunsch hin nach Deutschland einzuladen, weiterhin bestehen bleiben sollte.“ Die Mutter von Ümmühan werde in Angst und Schrecken versetzt und die junge Frau sei in seinem Beisein beleidigt und herabgewürdigt worden.

Die Schulleitung habe erklärt, dass man bei der Schülerin bislang keine besondere Begabung festgestellt habe: „Du wirst sicher Fabrikarbeiterin werden. Wer weiß, was die Deutschen von dir wollen“, zitiert Ingo Nitzsche die Unterhaltung. Die Frage, ob angesichts der aktuellen Situation in der Türkei es für Tochter und Mutter nicht gefährlich werden könnte, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, verneint Nitzsche, der die Türkei seit Jahrzehnten kennt und auch die Landessprache spricht. Das Ganze hat nach seiner Überzeugung mit dem Bildungssystem zu tun, in dem zwar theoretisch auch ein Praktikum im Ausland vorgesehen sei, aber diese Möglichkeit werde kaum geboten. „Noch viel weniger, wenn es ein Mädchen ist, das da ins Ausland gehen soll und noch viel weniger, wenn es ein Mädchen aus armen Verhältnissen ist“, ist der Kurator überzeugt, dass bei der Einladung für die Tochter eines Arztes oder gar die Tochter des Gouverneurs das Mädchen schon längst in Deutschland wäre.

Die Reaktion von Robert Steward von der Kunsthalle Kleinschönach auf die Auseinandersetzung ist so knapp wie deutlich: „Das Problem ist, wie überall in der Welt, Respektlosigkeit. Schade!“, wobei der Künstler die Einladung aufrechterhält. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt Ingo Nitzsche, dass er sich weiter darum bemühe, der 17-jährigen Ümmühan Yildiz den Deutschlandaufenthalt zu ermöglichen. Mittlerweile interessieren sich nach seinen Angaben auch Professorin Caroline Robertson-von-Trotha, Direktorin des Karlsruher Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft sowie die Friedrich-Ebert-Stiftung für die Angelegenheit.

Auch in der Türkei gibt es Fürsprecher, darunter den Leiter der Landeszentralbank. „Die Einladung der Kunsthalle hat also ein Chaos hervorgerufen, das an den Nerven der Schülerin und ihrer Mutter zehrt“, hat Nitzsche Kopien des Briefes an Robert Steward unter anderem an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart und das Referat für Schulwesen an der Botschaft der Republik Türkei nach Berlin geschickt.

Kunst-Dialog

Seit Jahrzehnten ist der in Stühlingen wohnhafte Ingo Nitzsche um den deutsch-türkischen Kulturaustausch bemüht. Als Kunstvermittler und freier Ausstellungskurator betreut er Projekte mit junger, zeitgenössischer Kunst aus der Türkei. Zu den Angeboten gehört auch die Vermittlung von mehrwöchigen Aufenthalten in Deutschland, wo kunstbegeisterte und begabte junge Leute aus der Türkei lernen können, so wie in der Kleinkunsthalle Kleinschönach. Informationen und Kontakt unter Tel. 0 77 44/55 93 oder www.tuerkisch-deutscher-dialog.de