Herdwangen-Schönach Sängerlust und Kirchenchor singen im Frieden

Herdwangen-Schönach – Mit einem Programm aus ruhig-träumerischen Melodien bis hin zu heiter-beschwingten Liedern haben es die Sänger von Sängerlust Aftholderberg und Kirchenchor Otterswang verstanden, ihr Publikum im Gasthaus Frieden in Aftholderberg mitzureißen. Am Klavier begleitete Peter Frick-Bokamp aus Pfullendorf die beiden Chöre.

Den Anfang machte der Gastgeber, der Gesangverein Sängerlust Aftholderberg, mit seinem Dirigenten Richard Stahl. Frisch-fröhlich nahm der Chor sein Publikum mit „in Gottes schöne Welt“. Stahl versprach bei seiner Begrüßung ein vielfältiges Programm mit älteren und neuen deutschen Liedern, Evergreens und Liedern von anderen Kontinenten. Mit dem Lied „Ihr von morgen“ surfte der Chor auf der „Udo-Welle“. Die Elisabethan Serenade, die dem Chor nach Worten des Dirigenten „einiges abverlangt“ hatte, brachte das Publikum zum Träumen.

Träumerisch ging es weiter mit dem Lied über eine wundervolle „Frühlingsnacht“, das der Kirchenchor Otterswang unter Leitung von Spieß präsentierte. Mit diesem ersten Stück hatte der Chor bereits bewiesen, was der Vorsitzende Bruno Heudorfer unterstrich: „Wir heißen Kirchenchor, wir können aber auch andere Lieder singen.“ Er machte das Publikum neugierig auf Lieder von Wein, Liebe, Champagner und Mexiko und verkündete die Absicht des Chors, Licht in den dunklen Alltag zu bringen. So symbolisiere die schwarze Kleidung des Chors den dunklen Alltag. Die gelben Rosen der Frauen und die gelben Fliegen der Männer stünden für das Licht. Klangvoll flutete der Titel „Tiritomba“ den Saal, worauf ein „Feuerstrom der Reben“ folgte.

Zwischen den Auftritten der beiden Chöre hatten die Gäste Gelegenheit sich auszutauschen, wovon sie rege Gebrauch machten. Stahl meinte, wenn man sich mal treffe, habe man sich viel zu erzählen. Und der Gesangverein freue sich, Anlass zu diesem Treffen zu bieten. Sobald wieder die Lieder erklangen, lauschte das Publikum aufmerksam und wurde vom Gesangverein entführt in ferne Länder. Religiöse Lieder aus Südafrika und Russland ließen eintauchen in andere Kulturen. „Siyahamba“ war eine afrikanische Volksweise mit dem Text „Wir leben im Licht Gottes“. Beim Lied „Ukuthula“, ebenfalls aus Südafrika, ließ Engelbert Sittler als Vorsänger seine kraftvolle Stimme ertönen. „Oh Herr, gib Frieden, gib Frieden dieser Welt“, war der Wunsch, den das russische Friedenslied „Tebe Pajom“ ausdrückte.

Nach einer halbstündigen Pause entführte der Kirchenchor mit drei Liedern tänzerisch und flott nach Italien, Spanien und Mexiko. Als Zugabe für das begeisterte Publikum sang er das Lied „Zeit ist ein Geschenk“. Sehnsuchtsvoll ließ der Gesangverein das „Lied der Berge erklingen“ und mahnte das Publikum musikalisch: „nicht meckern, nicht schimpfen“. Diese Mahnung wäre wohl nicht notwendig gewesen, denn es gab nichts zu Meckern. Stattdessen wollte das Publikum noch mehr hören. Den krönenden Abschluss machten beide Chöre zusammen und luden mit dem Lied „Im Märzen der Bauer“ das Publikum zum Mitsingen ein. Dieser Aufforderung kamen die Gäste gern nach. So hatte vielleicht manch einer Lust bekommen, im Gesangverein mitzusingen. Sittler unterstrich: „Mit unserem schwungvollen Dirigenten macht das richtig Spaß.“

