Herdwangen-Schönach Ralph Gerster ist bereit für zweite Amtsperiode

Neujahrsempfang in der Großschönacher Ramsberghalle. Eine Newcomer-Band sorgt für die musikalische Unterhaltung.

Ralph Gerster wird sich 2017 erneut für das Amt des Bürgermeisters bewerben: „Ich werfe meinen Hut wieder in den Ring. Ich habe Lust auf weitere acht Jahre in Herdwangen-Schönach.“ Diese Neuigkeit teilte er beim Neujahrsempfang mit. Nach „spannenden, herausfordernden und schönen Jahren“ sei eine weitere Kandidatur die logische Folge. Er und seine Familie fühlten sich sehr wohl in Herdwangen-Schönach. „Sie haben uns innerhalb kurzer Zeit das Gefühl gegeben, angekommen zu sein, und wir möchten daher gerne weiter ein Teil dieser Gemeinde sein.“

Der Neujahrsempfang gehört zu den größten offiziellen Veranstaltungen der Gemeinde und so war die Ramsberghallle in Großschönach am vergangenen Freitag sehr gut gefüllt. Was die musikalische Umrahmung anging, setzten die Veranstalter nicht auf Altbewährtes, sondern überließen vier jungen Talenten die Bühne. Der Herdwanger Songwriter Thommy Haug, Jessie Bühler aus Aftholderberg, Phil Häusler aus Wald und Peter Reichle aus Pfullendorf sorgten mit einfühlsamen Liedern wie „Hallelujah“ oder „Knocking on heaven’s door“ für Gänsehaut-Feeling, wie es der Bürgermeister formulierte.

In seiner Ansprache erwähnte er von der Erweiterung des Kinderlands bis hin zur Genehmigung einer zweiten Abbiegespur in das Gewerbegebiet Branden wichtige Projekte des zurückliegenden Jahres. Sein besonderer Dank galt den Gemeinderäten. „In zwanzig Sitzungen haben sie stets um die beste Lösung für unsere Gemeinde gerungen“, so Gerster. Investitionen in Millionenhöhe konnten erfolgreich durch Zuschüsse von Land und Bund kofinanzert werden. Für Seniorenkonzept, Grüne Mitte Herdwangen und Fortführung des integrierten Entwicklungskonzepts seien allein aus dem ELR-Programm Fördermittel von Höhe von 605 000 Euro, hinzu kommen nochmals 650 000 Euro aus dem Ausgleichsstock und anderen Förderprogrammen. Was die zukünftige bauliche Entwicklung der Gemeinde angehe, werden nach Auskunft Gersters weitere 4,5 Hektar Fläche für Wohnbaugebiete in den Flächennutzungsplan aufgenommen.

Die Sanierung der Kapelle und des Kapellenvorplatzes in Oberndorf, die Erweiterung des Hochbehälters Spießhof, die aufwertende Umgestaltung der Dorfmitte in Großschönach und die Erweiterung der Kläranlage in Herdwangen nannte Gerster als Schwerpunkte in 2017. Angedacht ist außerdem die Erstellung eines Hochwasserkonzepts, nachdem die Starkregenfälle im Juni 2016 großen Schaden angerichtet hatten.

Warum Dreschflegel nebst Strohbuscheln und Leiterwagen rund um das Rednerpult dekoriert waren, klärte sich gegen Ende des offiziellen Teils auf: Markus Dittmer und Stefan Blender machten unter dem Motto „Ein Fest wirft seine Schatten voraus“ kräftig Werbung für das Jubiläumswochenende am 1. und 2. Juli. Die 925-Jahr-Feier hält mit altem Bauernhandwerk, Theater, Musik und Feuershow so manches Highlight parat.

Blick in die wechselvolle Vergangenheit einer Feudalherrschaft

Vortrag von Kreisarchivar Edwin Ernst Weber beleuchtet 925 Jahre Großschönach

Als Festredner war in diesem Jahr Edwin Ernst Weber zum Neujahrsempfang eingeladen. Der Kreisarchivar nahm die Gäste mit in die wechselvolle Geschichte Großschönachs. Sein Vortrag beschäftigte sich mit "rebellischen Bauern, scheltenden Pfarrern und komplizierten Herrschafts- und Gemeindeverhältnissen". Weber hat nicht zum ersten Mal tief in die Vergangenheit von Herdwangen-Schönach geblickt. Denn auch für ihn stellt das bevorstehende Ereignis "925 Jahre Großschönach" das zweite Ortsjubiläum dar. Er hat bereits im Jahr 1994 den 800. Geburtstag des Ortsteils Herdwangen begleitet.

Großschönach wurde erstmals 1092 urkundlich erwähnt. Ab 1409 war es dem Spital Überlingen zugeordnet. Kompliziert war es in der Tat zu durchschauen, wem Großschönach und die dazugehörigen Gehöfte und Siedlungen wie Sohl und Adriatsweiler zu welchen Zeiten unterstand. Was Feudalabgaben wie den "Zehnten" betraf, mangelte es nicht an Grundherren und Obrigkeiten, darunter der Graf von Heiligenberg, der Pfarrer von Frickingen und die Reichsstadt Überlingen. Der bäuerliche Widerstand, so Weber, war über Jahrhunderte hinweg charakteristisch für die Schönacher. Sie setzten sich beispielsweise als Akteure im Bauernkrieg von 1525 der Willkür der Herrschaften zur Wehr, indem sie sich dem "Bermatinger Haufen" und den aufständischen Hegaubauern anschlossen.

Im Laufe des Vortrags kam Edwin Ernst Weber auch auf diverse Strukturreformen zu sprechen, die in den Jahren 1803, 1824 und 1974 zu Veränderungen führten. Bei der jüngsten Gemeindereform wurde aus Herdwangen, Großschönach und Oberndorf die neue Gemeinde Herdwangen-Schönach, die seither dem Landkreis Sigmaringen angehört. Aktuell zählt Schönach über 1700 Einwohner und der größte Arbeitsgeber ist die Dorfgemeinschaft Lautenbach.