Pfullendorf Neuer Rufbus fährt ab Ende Juli

Die Gemeinde Herdwangen-Schönach bietet am Ende Juli einen Rufbus an. Er fährt nach Bedarf von Montag bis Samstag im Zwei-Stunden-Takt und bietet auch die Möglichkeit, in die Regiobusse umzusteigen. Der Landkreis unterstützt das Projekt im ersten Probejahr mit 30 000 Euro, der Hälfte der Kosten.

Herdwangen-Schönach (kaj) Mobil auch ohne Auto: In der Gemeinde Herdwangen-Schönach besteht schon lange der Wunsch nach einem bedarfsorientierten Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr. Nun wird sich das öffentliche Verkehrsangebot und die Anbindung nach Pfullendorf, Überlingen und Sigmaringen deutlich verbessern: Geschlossen stimmte der Gemeinderat am Dienstag der Einführung des Linzgau-Ruf-Busses (LRB) zu. Die Finanzierung im ersten Probejahr ist gesichert. Wie Sonja Buzengeiger vom Landratsamt dem Gremium mitteilte, übernimmt der Landkreis mit 30 000 Euro die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte finanziert die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB). Bürgermeister Ralph Gerster appellierte an die Bevölkerung, das Rufbus-Angebot rege zu nutzen. Das Projekt ist auf ein Jahr angelegt, danach wird über eine Fortführung entschieden.

Schon Ende des Monats wird ein Acht-Sitzer-Bus unterwegs sein, um die Nutzer im Zwei-Stunden-Takt von Montag bis Samstag zu den Haltestellen zu fahren. Diese werden in Egg, Reute und Schwende noch eingerichtet. Taisersdorf ist ebenfalls angebunden. Es besteht die Möglichkeit, in die Regiobusse umzusteigen. Freitag und Samstag soll ein Spätverkehr bis 22 Uhr eingerichtet werden. Es gilt der Naldo-Tarif. Erwachsene zahlen für die Fahrkarte 2,40 Euro, Kinder 1,20 Euro. Auch Monats- und Schülerkarten gelten, wie Daniel Holz von der RAB erläuterte. Er hatte dem Gemeinderat bereits im April einen detaillierten Fahrplan mitsamt Preiskalkulation erläutert und stellte in der jüngsten Sitzung die überarbeitete Fassung des Fahrplans vor.

Herdwangen-Schönach mit seinen zahlreichen Teilorten und Weilern ist besonders dezentral strukturiert. Auch aus diesem Grund wurde der Ort als Pilotgemeinde im Modellprojekt des Landkreises Sigmaringen zur langfristigen Sicherung von Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum ausgewählt. Ziel ist die Entwicklung und Erprobung alternativer Beförderungsmöglichkeiten für den gesamten Landkreis.

Der LRB funktioniert nach dem Prinzip eines Anruf-Sammeltaxis. Um Missverständnisse mit einem normalen Taxi-Betrieb zu vermeiden, wurde die Bezeichnung Linzgau-Rufbus kreiert. Der Bus fährt nur, wenn er gerufen wird, spätestens eine Dreiviertelstunde vor der gemäß Fahrplan gewünschten Abfahrtszeit. Den Betrieb für die RAB übernimmt die Firma Sehmer aus Pfullendorf.

Eine Bürgerwerkstatt, in der Experten Vorträge hielten, hatte am 21. Juli 2016 in der Ramsberghalle stattgefunden. Danach gab es eine Umfrage in der Bevölkerung, es wurden Arbeitskreise gebildet und verschiedene Mobilitätskonzepte diskutiert. Auch die Einführung eines Bürgerrufautos ist noch nicht vom Tisch, wie Ralph Gerster erklärte. Hier müsse man noch verschiedene steuerrechtliche Fragen klären.