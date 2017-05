Herdwangen-Schönach Neuer Anlauf für Sphinxtfest nach dreijähriger Pause

Eigentlich steigt das Sphinxtfest in Heggelbach alle zwei Jahre. Vergangenes Jahr hätte es stattfinden sollen, doch dann passierte der tragische Unfall von Rolf Raneburger, Gemeinderat und Gesellschafter der Hofgemeinschaft Heggelbach. "Wir brauchten eine Pause", erklärt Anna Kalberer, eine der Organisatorinnen. Dieses Jahr gibt's einen neuen Anlauf mit viel Programm.

Herdwangen-Schönach – "Kommt vorbei und lasst uns eine Party feiern!" Manchmal ist es so einfach, etwas zu präsentieren. Oder auch zu erklären. Dabei hatte Jojo Büld zuvor noch gesagt, dass das Heggelbacher Festival gar nicht in drei Sätzen zu erklären ist – wohl aber in einem Satz. Er versteht das Heggelbacher Sphinxtfest einfach als eine Einladung an die Welt, eine große Party zu feiern. Er ist einer der Organisatoren, ein Heggelbacher, zusammen mit seiner Frau Anna Kalberer und vielen anderen Heggelbachern und Helfern stemmen sie das Sphinxtfest.

Heggelbach ist normalerweise eine kleine, eher verschlafene Ansiedlung von Höfen zwischen Owingen-Billafingen und Herdwangen-Schönach, doch über Pfingsten wird sich das ändern. "Heggelbach ist für ein paar Tage offen für alle, für Normalos, Hipster und Freaks, und wer alles kommen will", sagt Büld. Und sie werden von überall her kommen.

Das Heggelbacher Festival findet normalerweise alle zwei Jahre statt. Vergangenes Jahr hätte es stattfinden sollen, doch dann passierte der tragische Unfall von Rolf Raneburger, Gemeinderat und Gesellschafter der Hofgemeinschaft Heggelbach. "Wir brauchten eine Pause", erklärt Anna Kalberer. Die Entscheidung, 2016 nicht zu feiern, sei richtig gewesen: "Auch der Himmel hat geweint." Dieses Mal wird entsprechend auch im Himmel mitgefeiert: "Das Fest wird Rolf gewidmet", erklärt Büld: "Wenn er runterschaut, wird er mitfeiern."

Wie das Wetter dieses Jahr wird, ist freilich nicht planbar. Aber jetzt sitzt sie zusammen mit den anderen in ihrem Wohnzimmer in einem der Höfe des Weilers Heggelbach und legen Details fest, damit das nächste Sphinxtfest wieder ein unvergessliches Ereignis wird. "Es hat sich nicht viel verändert, es bleibt alles beim alten", verrät Kalberer schon mal, und damit meint sie das Programm: Am Samstag gibt es viel Bands und später die Disco, am Sonntag ein ähnlich buntes Musikprogramm mit dem berühmten Sängertreffen und Montag dann das schon legendäre und einzigartige Saukistenrennen. Gewinnen wird die genialste Konstruktion, die kunstvollste Gestaltung und das fantasievollste Kindergefährt. "Wir nehmen noch Einladungen zum Saukistenrennen an."

Gewinnen kann man auch beim Sängerwettstreit, der Wanderpokal sucht ein neues Zuhause. "Mit deinem Lied hast du dieselben Chancen wie ein Opernsänger", gesteht Jojo Büld und ergänzt, um was es beim Sängertreffen wirklich geht: "Das soll man nicht so ernst nehmen." Ursprünglich sollte die Musikbühne eine Anfängerbühne werden, wie Büld rückblickend erläutert. "Daraus ist eine Promibühne mit Profis geworden." Es kommen viele Topleute, das kann er jetzt schon sagen. Dennoch, und das macht Heggelbach aus: "Hier ist nichts fest durchgeplant, hier bewegt sich noch viel." Das ist das Geheimnis des Festivals, das schon gefühlte 30 Jahre alt sein soll, wie er es beschreibt: "Es ist ein familientaugliches Event, es ist ein Ort der Vielfalt."

Genau darauf setzt das Sphinxtfest: "Die Leute sollen Spaß haben." Dafür haben sich die Heggelbacher etwas Neues einfallen lassen, wie Jojo Büld ankündigt: Es wird eine Open Stage geben, eine offene Bühne. Damit stehen drei Bühnen zur Verfügung. Die Party kann beginnen.

Sphinxtfest

Das komplette Programm und alle Informationen über das Festival gibt es im Internet unter http://sphinxtfest.de. Am Pfingstsamstag, 3. Juni, geht es ab 17 Uhr los, James Michael Rodgers, die Stringbeanparty und Manarun-Raggae stehen ab 18.30 Uhr auf dem Programm. Um 21.30 Uhr gibt es Manarun-Raggae und Ska. Mit DJ Pavel startet der letzte Act des Tages. Nach kurzer Ruhepause geht das Festival am Pfingstsonntag, 4. Juni, ab 11 Uhr wieder weiter mit viel Straßenkunst und Musik, von Singer-Songwriter bis hin zu Gypsy-Jazz. Ab 18 Uhr ist Einlass zum Sängertreffen. Die Owinger Hexen stehen um 22 Uhr auf der Bühne, die anschließende Disco beginnt um 23 Uhr und geht bis spät in die Nacht. Am Pfingstmontag, 5. Juni, fällt um 14 Uhr der Startschuss zum Saukistenrennen, es spielt die Zäpfle Brass Band. Für das Rennen werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Kontakt über die Internetseite. (dle)