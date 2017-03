Pfullendorf Mobilität auch im ländlichen Raum

Vom Bürgerbus bis zur Nachbarschaftshilfe: Bündnis 90/Grüne informieren über Möglichkeiten

Herdwangen-Schönach (ror) Einen passenderen Ort hätten sich die Verantwortlichen von Bündnis 90/Die Grünen mit Herdwangen-Großschönach nicht aussuchen können. Zum Thema "Mobilität im ländlichen Raum" waren Fachreferenten sowie Vertreter bestehender Projekte in den Bürgersaal der Gemeinde eingeladen. Die rund 40 Teilnehmer hofften, in der rund dreistündigen Veranstaltungen auch neueste Informationen zu dem angestrebten Vorhaben in der eigenen Gemeinde zu erfahren. Margit Stumpp, Vorstandsmitglied der Grünen und Alternativen in den Räten, übernahm die offizielle Begrüßung.

Bürgermeister Ralph Gerster verwies auf den im Juli 2016 veranstalteten Bürgerdialog. Die Regiobus-Verbindung, die im Stundentakt auf der L 195 durch den Ort führt, sieht er derweilen als einen "Quantensprung" bei der Mobilität. Sonja Butzengeiger und Andreas Birkle vom Landratsamt Sigmaringen erläuterten später am Abend den aktuellen Stand für die Pilotgemeinde Herdwangen-Großschönach. Für das Projekt Modavo (Mobilitäts- und Daseins-Vorsorge) wurden zwei Arbeitskreise gebildet. Für die beiden Themenbereiche "Letzte Meile" und "Komplementärlinie" sollen Ende diesen Monats Realisierungsvorschläge dem Gemeinderat vorgelegt werden. Dabei gilt es zu den Themenkreisen Finanzierung und Prioritäten noch offene Fragen zu lösen, erläuterten die beiden Referenten.

Als Hauptredner eröffnete Martin Schiefelbusch von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg den Reigen der Fachvorträge. Dabei erläuterte er die Schwierigkeiten, die dem öffentlichen Personennahverkehr beim Verbessern der ländlichen Mobilität entgegenstehen. Ausführlich zeigte er die Möglichkeiten der Mobilität auf, vom privaten Auto über den Linienverkehr bis hin zum Gemeinschaftsverkehr. Für Letzteren legte er verschiedenen Möglichkeiten differenziert dar, angefangen vom traditionellen Modell des Bürgerbusses, das Bürger(ruf)auto, Bürgerfahrdienste und den Gemeindebus.

Gerhard Hoffmann konnte das Modell des Pfullendorfer Bürgerbusses vorstellen. Dieser fährt täglich acht Stunden und die 27 Fahrer leisten stabile 15 000 Kilometer im Jahr. Dabei vergaß er auch nicht, deutlich darauf hinzuweisen, dass der Bus kräftig durch die Stadt mitfinanziert wird. Ein weiteres Projekt namens Emma wurde von Jürgen Löffler, Bodo-Geschäftsführer, vorgestellt.

Verschiedene Modelle