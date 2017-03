Herdwangen-Schönach Markus Blender seit 40 Jahren in der Feuerwehr aktiv

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Herdwangen-Schönach ist Markus Blender mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet worden. Er ist seit 40 Jahren in der Wehr aktiv. Es gab jedoch auch kritische Töne in der Versammlung: Kommandant Hubert Specker kritisierte den schlechten Probenbesuch und wurde darin von Bürgermeister Ralph Gerster unterstützt.

Herdwangen-Schönach – Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Herdwangen-Schönach ist Markus Blender mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet worden. Der Hauptfeuerwehrmann ist seit 40 Jahren ehrenamtlich in der Wehr aktiv. Die Auszeichnung überreichte Bürgermeister Ralph Gerster stellvertretend für Kreisbrandmeister Michael Hack. Markus Blender steht mittlerweile mit viel Engagement der Altersabteilung vor. Er sei für alle Feuerwehrmitglieder ein Vorbild an Zuverlässigkeit, lobte Ralph Gerster.

Eine positive Bilanz des Feuerwehrjahres 2016 konnte Kommandant Hubert Specker ziehen. Er berichtete von 29 Einsätzen, 23 Proben und zahlreichen Lehrgängen. Ein sehr zeitaufwendiges Projekt war die Zusammenstellung des Feuerwehrbedarfsplans für die nächsten fünf Jahre. Der Plan wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung abgeschlossen und im Dezember vom Gemeinderat verabschiedet. Durch eine Spende des Badischen Gemeindeversicherungsverbands kann dieses Jahr das dringend benötigte Notstromaggregat für das Feuerwehrhaus in Großschönach angeschafft werden. Ebenfalls in Angriff genommen werden können die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Oberndorf sowie die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF10 für die Abteilung Oberndorf.

Hubert Specker berichtete, dass die Fortbildungen in den Bereichen Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk und Höhenrettung gut besucht wurden. Simon Imhäuser schloss den Gruppenführer-Lehrgang erfolgreich ab. Die Zusammenarbeit innerhalb der Feuerwehrabteilungen Herdwangen-Schönach und Oberndorf klappe hervorragend, dankte Specker. Dies konnte Abteilungskommandant Wolfgang Waibel aus Oberndorf bestätigen. Erfreulicherweise sei seit vier Wochen das Thema Bus-Führerschein für Löschfahrzeuge über 3,5 Tonnen mit Personenbeförderung (Fahrer plus 8 Personen) vom Tisch. Für Feuerwehren habe eine Ausnahme erwirkt werden können.

Deutliche Kritik übte Specker jedoch an Probenbesuch: Dieser sei im vergangenen Jahr nicht zufriedenstellend gewesen. Specker konnte lediglich drei Mitglieder auszeichnen, die drei und weniger Proben versäumt hatten. Dies kritisierte auch Bürgermeister Ralph Gerster in seiner Ansprache. Er forderte mit klaren Worten mehr Einsatz von allen Feuerwehrmitgliedern und unterstrich die Notwendigkeit des Trainings, damit alle Abläufe im Ernstfall automatisch funktionieren können.

Als Vorbild an Zuverlässigkeit innerhalb der Abteilung Herdwangen-Schönach wurde Georg Schiebel in den Mittelpunkt gestellt. Er kümmert sich um alle Belange rund um das Feuerwehrhaus in Großschönach. Dafür überreichte ihm Hubert Specker ein kleines symbolisches Dankeschön.