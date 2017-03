Herdwangen-Schönach Landwirtschaft kann die Agrarkrise bewältigen

Der Gründer der Regionalwert AG, Christian Hiß, fordert für die Landwirtschaft eine neue Bewertungsmethodik

Ein Zukunftsmodell für die Landwirtschaft, in der Begriffe wie "Globalisierung" und "Wachstum" keinen Platz haben? Ein solches Modell stellte Christian Hiß, Gründer der Regionalwert AG, 80 Zuhörern, darunter viele Landwirte, in der Dorfgemeinschaft Lautenbach vor. Der 65-jährige Hiß lebt in Eichstetten, wo schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sechs Bauern auf ökologische Landwirtschaft umgestellt hatten. Und der Referent lieferte eine ungewöhnliche Analyse der krisenhaften Entwicklungen in der Landwirtschaft und damit einhergehend der Landbewirtschaftung, Nahrungsmittelproduktion bis zum Abgesang auf den Ländlichen Raum. Der gelernte Gärtner gründete 1982 seinen eigenen Demeter-Betrieb und gründete im Jahr 2006 die Regionalwert AG in Emmingen. Binnen eines halben Jahrhunderts verringerte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg von 342 000 auf 42 000 im Jahr 2013, wovon die Hälfte im Nebenbetrieb bewirtschaftet wird. Mitverantwortlich für das Höfesterben macht Hiß ein falsches Betriebswirtschaftskonzept mitsamt falscher Buchhaltung, die den Vorgaben und der Logik von Industrie und dem Handel folgten. Und auch die Probleme bei der Hofnachfolge sieht er auch eher im familiären und sozialen als im wirtschaftlichen Bereich. Die Buchhaltung würde einzig der Stückkostenkalkulation folgen, ohne Naturalwerte zu berücksichtigen. Denn 50 Prozent der landwirtschaftlichen Leistungen kämen als versteckte Leistungen der Volkswirtschaft zugute, ohne dass deren Entstehungskosten den Landwirten vergütet werden, fordert Hiß die Internalisierung dieses arbeitsmäßigen Aufwandes in die Produktpreise.

"Biologisch angebaute Lebensmittel sind nicht zu teuer, sondern die anderen Produkte sind zu billig, denn dabei werden gesamtwirtschaftliche Schäden wie Artensterben, Überzüchtung oder Massentierhaltung nicht berücksichtigt", machte der Ökolandwirt deutlich. "Biologische Vielfalt hat kein Konto", kritisierte er eine auf Stückkosten basierende Kalkulation in der Landwirtschaft, die keine Naturalwerte berücksichtige, um Produktionsmittel aus der ganzen Welt vergleichbar zu machen. Hiß entlarvte manches als regional vermarktetes Angebot wie den Kohlrabi auf dem Freiburger Wochenmarkt als Etikettenschwindel. Das Saatgut stamme aus China, die Setzlinge würden in China gezogen und zwar mit Torf aus Osteuropa und kurz bevor das Gemüse am Marktstand als regionales Produkt verkauft wird, komme es in Freiburg an. Die viel zitierte und in politischen Sonntagsreden geforderte bäuerliche Landwirtschaft gebe es nicht und wie zum Beweis erklärte ein Junglandwirt aus dem Publikum: "Ich bin Industriebauer!" Christian Hiß fordert eine Berücksichtigung der funktionistischen Eigenschaften der Landwirtschaft, zu denen er eine bedarfsorientierte Produktion, das Erfahrungswissen der Bauern oder auch die geschlossene Hoforganisation zählt. Als Zukunftsmodell für Landwirte und Verbraucher sieht er die Schaffung regionaler Wertschöpfungsräume, lokale Ernährungsverbünde und dazu die Rückbesinnung der Konsumgrenzen auf das Individuum.

Auf die Publikumsfrage, wer gegen regionale Landwirtschaft und Wirtschaftsräume votiere, erklärte Hiß, dass manche Kapitalgeber der Regionalwert AG ein mangelhaftes Bewusstsein hätten und der Bauernverband massiv dagegen sei und man von auch den Behörden nicht gefördert wird. Der Regionalwertchef will, dass die Einzelbetriebe kooperativ zusammenarbeiten und eine differenzierte Buchhaltung, in der Naturvermögen sowie die Versorgungsleistung der Landwirtschaft als Bilanzwert aufgeführt werden. Als Beispiel nannte er den Boden, wo nicht die Fläche, sondern deren Fruchbarkeit bewertet werden soll. Die Regionalwert AG hat derzeit 643 Mitglieder, die bislang drei Millionen Euro an Kapital gezeichnet haben. In vielen Ländern sei ein Umdenken in Gange, berichtete er von Spanien, wo per Gesetz zehn Prozent der Produkte das lokalen Handels aus der Region stammen müssen. Den Umkehrschluss, dass damit eine Importquote von 90 Prozent quasi erlaubt ist, thematisierte Hiß nicht.



"Die Wurzel des Problems liegt in der betriebswirtschaftlichen Buchhaltung"

Die Grundannahmen von Christian Hiß für eine lokal vernetzte Versorgungswirtschaft.