Herdwangen-Schönach Kompensationspool: Ökopunkte werden zur Handelsware

Bürgermeister Gerster hat in der Gemeinderatssitzung für den Beitritt zum Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben geworben.

Mit zwei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, dem Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (ReKo) beizutreten. Verbunden ist dies mit einer Einlage von rund 27 000 Euro für Beitritt, Kapitalrücklage und Aufstockung des Kapitalstocks.

Gegründet wurde die ReKo-GmbH im April 2014 von 14 Verbandsgemeinden und den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis. 35 weitere Kommunen signalisierten ihr Interesse, Gesellschafter zu werden. Die Gemeinde Wald hat sich kürzlich positiv entschieden, in Pfullendorf steht die Entscheidung noch an, Illmensee hatte einen Beitritt bereits 2016 abgelehnt. Der Hintergrund ist der, dass Kommunen, die neue Wohnbau- oder Gewerbegebiete entwickeln, diesen Eingriff in die Natur durch Kompensationsmaßnahmen oder in Form von Ökopunkten ausgleichen müssen. "Wenn wir Ausgleichsmaßnahmen nicht auf eigener Gemarkung realisieren können, können wir über ReKo die notwendigen Ökopunkte generieren", sagte Bürgermeister Gerster. "Ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, ReKo beizutreten. Das ist eine einmalige Gelegenheit." Wer nicht bis zum 30. Juni beitrete, so lautet die Ansage von Geschäftsführer Wilfried Franke, stehe vor verschlossenen Türen.

ReKo organisiert und steuert den Aufbau eines Flächen-, Maßnahmen- und Ökopunktepools. Die Gesellschaft selbst erwirbt keine Grundstücke, sondern schließt Verträge mit den Eigentümern über Flächen ab, die mit Maßnahmen wie beispielsweise Wiedervernässung oder Anlegen einer Streubobstwiese ökologisch aufgewertet werden. Wenn Städte oder Gemeinden für Baumaßnahmen keine eigenen Ausgleichsmaßnahmen erbringen können, kaufen sie stattdessen Ökopunkte zum jeweils gültigen Marktpreis. "Ich sehe uns als Punktelieferant für die Seegemeinden", krisitierte Konrad Jäger (CDU) und auch Robert Streicher (CDU) lehnte einen Beitritt ab: "In unserer Flächengemeinde muss es doch möglich sein, ein Polster an Ausgleichsflächen aufzubauen."