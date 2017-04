Herdwangen-Schönach Kleinkaliber-Schützenverein Herdwangen: Ehrung für Oberschützenmeister Edwin Bezikofer

Seit 30 Jahren leitet Edwin Bezikofer den Kleinkaliber-Schützenverein Herdwangen, dafür wurde er in der jüngsten Hauptversammlung nicht nur wiedergewählt, sondern auch geehrt.

Der Oberschützenmeister wurde von Kreisschützenmeister Reinhard Müller mit einer Jubiläumsscheibe gewürdigt, die Vereinsmitglieder dankten ihm und seiner Frau Claudia mit einem Präsent für sein Engagement. 1987 trat Bezikofer als junger Mann das Erbe des ebenfalls langjährigen Vorstandes Ludwig Schneider an, und konnte in den vergangenen 30 Jahren mit Unterstützung der Gesamtvorstandschaft einige wesentliche Veränderungen für den Herdwanger Schützenverein herbeiführen. Das teilt Schriftführer Holger Keller mit.

Neuwahlen waren ein Tagesordnungspunkt, dabei wurden viele der langjährig tätigen Vorstandsmitglieder in ihren Positionen bestätigt. Außerdem Grund zu Freude gab der Kassenbericht von Kassierer Michael Fiebrich: er konnte eine Steigerung des Kassenbestandes vermelden, obwohl im letzten Jahr diverse bauliche Erneuerungen am Schützenhaus vorgenommen wurden. Die Anschaffung einer hochwertigen Maschine für die Scheibenauswertung blieb dank der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde ohne Auswirkung auf die Vereinskasse. Der Schützenverein mit derzeit 103 Mitgliedern ist in unterschiedlichen Disziplinen aktiv, zum Beispiel mit Luftgewehr/Luftpistole, Kleinkaliber-Matchgewehr und dem Unterhebelgewehr. Die schießsportlichen Erfolge des letzten Vereinsjahres wurden von Sportwart Markus Häusler aufgelistet.