Herdwangen-Schönach Hermann Kaister: Ein Abschied nach 37 Jahren

Der jahrzehntelange Leiter der Geschäftsstelle Herdwangen-Schönach wird in den Ruhestand verabschiedet.

Hermann Kaister, der seit 1979 bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch beschäftigt war und drei Jahrzehnte die Geschäftsstelle Herdwangen-Schönach leitete, wurde bei einer kleinen Feierstunde offiziell in den Ruhestand verabschiedet. "Er übergibt am 1. Januar 2017 ein wohl bestelltes Feld an die Nachfolger Benedikt Schmauder und Peter Waldschütz", informiert die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Kaister war über 37 Jahre für die Sparkasse tätig und wurde dabei von Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen geschätzt, wie bei seiner Verabschiedung deutlich wurde. Nicht nur als Berater, sondern auch als Freund und Kollege habe er seine Erfahrungen weitergeben und somit wesentlich zur positiven Entwicklung in den letzten Jahrzehnten beitragen.

Bürgermeister Ralph Gerster bedankte sich für die tolle Zusammenarbeit und betonte, dass Kaister für die Menschen in der Gemeinde sehr viel bewegt habe. Klaus Hilsenbek, Vorstandsmitglied der Dorfgemeinschaft Lautenbach, zollte dem Neu-Ruheständler große Anerkennung. Er habe die Betreuung für Lautenbach initiiert und somit dazu beigetragen, dass die Lautenbacher eine große Unterstützung zur Selbstständigkeit erfahren können. Sparkassen-Vorstandsmitglied Carsten Knaus sagte Dank für die langjährige Treue zum Unternehmen und dafür, dass Hermann Kaister der Sparkasse in Herdwangen-Schönach ein Gesicht gegeben habe. Regionaldirektor Bernd Ruther bat darum, den Nachfolgern dasselbe Vertrauen wie Kaister entgegenzubringen. Für die musikalische Umrahmung sorgte eine Abordnung von Musikern vom Musikverein Herdwangen und der Musikkapelle Großschönach.

Das neue Beratungsteam in der Geschäftsstelle Herdwangen bilden ab Januar 2017 Benedikt Schmauder und Peter Waldschütz. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann, Weiterbildungsmaßnahmen zum Bankfachwirt sowie praktischen Erfahrungen sind die beiden hervorragend auf die neue Aufgabe vorbereitet, heißt es in der Sparkassenmitteilung und unterstützt werden sie dabei von Sabine Lutz.