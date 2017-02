Herdwangen-Schönach Herdwanger Sportverein lässt die Bühne beben

300 Besucher genießen einen launigen Sportlerball. Ruben Riebsamen glänzt in der Rolle des deutschen Fußballnationalteam-Trainers Jogi Löw.

Herdwangen-Schönach – Der Herdwanger Sportverein rockt die Bühne! Bildhübsche Mädels in Petticoats werfen die Beine in die Luft, mandeläugige Chinesinnen zeigen ihre groovige Seite und der "Zickenalarm" tanzt so sexy mit dem Hammer im Blaumann, dass sogar Bob, dem Baumeister, die Luft wegbleiben würde. Harte Fußballjungs leben im rosa Ballettröckchen ihre weiche Seite aus, während die stylishen "Happy hat-woman" eine mega-coole Choreografie auf die Bühne legen – und dazwischen tobt sogar noch der Schlumpf in der Mülltonne. Tänze in allen Facetten begeistern beim Sportlerball des Herdwanger SV am Samstagabend rund 300 Besucher in der Bundschuhhalle. Als Stargast gibt sich Joachim "Jogi" Löw die Ehre – ein blendend aufgelegter Moderator Ruben Riebsamen verkörperte die Rolle perfekt mit vollem Körpereinsatz. Für gute Musik sorgen die "Blue Bears".

Stargast Jogi hat viel Insiderwissen über die Gemeinde – dass etwa der Kindergarten das einzige Speiserestaurant im Ort ist und der vor sieben Jahren eingewechselte Bürgermeister Ralph Gerster kurz vor der Vertragsverängerung stehe. Das Publikum tobt vor Begeisterung beim "Feinstaub-Protestsong" ("Wir blasen Kohle in die Luft, in Herdwangen-City ist ein übler Duft") und Jogi-Ruben rappt sich endgültig in die Herzen der Zuhörer.

Für Lachtränen sorgt auch Berthold Baumann alias "Der Bote von Herdwangen". Pünktlich zur 925-Jahr-Feier von Großschönach übersetzt er die Urkunde von Papst Alexander III vom Lateinischen ins Deutsche. "Vestris com omnibus" – hier sollte doch ganz eindeutig eine Haltestelle für den Regiobus mit im Gründungpaket drin sein, meint der pfiffige Bote, der am Ende seiner launigen Botschaften Bürgermeister Ralph Gerster auf der Bühne ganz hochoffiziell seinen Hut für die Wahlen in diesem Jahr in den Ring werfen lässt.

Keine langatmigen Büttenreden, sondern kurze, knackige Gags, in denen pointiert das Gemeindegeschehen aufs Korn genommen wird – das ist die große Stärke des Sportlerballs, dessen zweieinhalbstündiges Programm wie im Fluge zu vergehen scheint. Dazu die wunderbaren Tanzauftritte – so bringen die Mädels der Showtanz Zunftgarde Bermatingen mit ihren pastellfarbigen Petticoats Frühlingsstimmung in das in kaltes Nebelgrau getauchte Herdwangen, ebenso wie die herrlichen Kimonos der "Pink Panthers". Auch bei den jüngeren Tänzerinnen, wie dem "Zickenalarm", sitzen die Schritte auf der Bühne. Jede Choreografie hat ihre speziellen Reize. Wenn die "Vier Pfeifen und ihre Mülltonnen" lustige Schlümpfe und bunte Krümelmonster in den Tonnen hopsen lassen, macht das einfach Spaß. Und einen wunderbaren Kontrast dazu bildet der kühl-elegante Auftritt der "Happy hat-woman" der Gruppe Baumann-Schweizer. Er ist einer der Höhepunkte des Abends, denn Power und Ausstrahlung der Tänzerinnen berühren das Publikum ganz besonders. Männer im Tutu – das ist immer ein Garant für viele Lacher und so baden auch die Jungs von der HSV-Ball(ett)-Schule im Applaus – der Mut zu Hebefiguren, Drehungen und Sprüngen im Röckchen mit ordentlich Brusthaar darüber muss ja belohnt werden!

Mit Musik und Tanz mit den "Blue Bears" lässt das Publikum einen stimmungsvollen Abend ausklingen.

Auftritte beim Sportlerball