Herdwangen-Schönach Heimische Investoren sollen Wohngemeinschaft in der neuen Seniorenwohnanlage finanzieren

Innerhalb der geplanten Seniorenwohnanlage in der Ortsmitte von Herdwangen soll eine Wohngemeinschaft mit bis zu zwölf Plätzen integriert werden. Zur Finanzierung des 1,2 bis 1,4 Millionen Euro teuren Projekts hat der Gemeinderat ein Investorenmodell beschlossen.

Ein Teil der geplanten Seniorenwohnanlage in der Dorfmitte, deren Pläne bei einer Bürgerversammlung in Bälde vorgestellt werden, bildet eine Wohngemeinschaft mit bis zu zwölf Plätzen. Die Kosten für des 500 Quadratmeter großen Gebäudekomplex belaufen sich zwischen 1,2 bis 1,4 Millionen Euro und an der Finanzierung können beziehungsweise sollen sich Einwohner der Gemeinde beteiligen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erläuterte Peter Beck, der als Experte die Kommune seit Beginn des Bürgerbeteiligungsprozesses zum "Leben und Wohnen im Alter" berät, Details des geplanten Investorenmodells. Als Chance für Kommunen im Ländlichen Raum und Möglichkeit der Einwohner, sich in ihrer Heimatgemeinde zu engagieren, sieht Beck das Projekt. Als Mindesteinlage schlug er 50 000 Euro vor, was im Gremium für Diskussionen sorgte. Ein Kleinst-Anlagemodell mit Anteilen von beispielsweise 1000 Euro wurde einhellig abgelehnt. Aber Gerhard Braun plädierte dafür, die Summe auf 30 000 Euro zu senken, um mehr Bürgern eine Beteiligungsmöglichkeit zu bieten. Man sollte die tatsächliche Nachfrage abwarten und könne die Mindesteinlage später immer noch reduzieren, schlug Beck vor, der berichtete, dass er es in den vergangenen Jahrzehnten nie erlebt habe, dass das realisierte Beteilungspotenzial über der Gesamtsumme lag. "Ich finde es aber toll, dass sie so optimistisch an die Sache rangehen", ergänzte Beck, der bei Vinzenz-von-Paul als Geschäftsführer tätig ist. Um mögliche Ungerechtigkeiten zu vermeiden, könnte man immer noch Auswahlkriterien festlegen, antwortete er auf einen Vorschlag von Peter Atzenhofer.

Die Zimmer in der Wohngemeinschaft, deren Bewohner Zusatzleistungen von der Nachbarschaftshilfe oder von Fachkräften in Anspruch nehmen können, werden etwa 40 Quadratmeter groß und die monatlichen Mietkosten kalkuliert Beck zwischen neun und zehn Euro je Quadratmeter. Als Sicherheitspolster für Investoren wird je Quadratmeter zusätzlich ein Euro fällig, so dass eine Wohnung zwischen 500 und 550 Euro warm kostet. "Die barrierefreie Bauweise hat ihren Preis", erklärte Beck, dass der Gemeinderat noch die Baustandards festlegen wird. Investoren könnte man ihr Engagement neben der möglichen Rendite von drei Prozent noch mit anderen Vorteilen schmackhaft machen, kann sich Beck eine Verlängerung der Beteiligung um 20 Jahre oder eine bevorzugte Zuteilung bei frei werdenden WG-Wohnungen vorstellen. Die Beteiligung muss mindestens 25 Jahre gehalten werden, dann könnte der Investor seinen Anteil wieder abziehen, beantwortete er eine Frage von Robert Streicher. Konrad Jäger brachte den Gedanken auf, dass die Gemeinde sogar Haupteigner der Anlage wird. Um zu verhindern, dass das Betreiber- beziehungsweise Belegungsmodell nicht befolgt wird, habe die Kommune immer noch die Möglichkeit, sich vertraglich das Vorkaufsrecht für Wohnungen zu sichern, ergänzte Bürgermeister Gerster. Auf die Frage, was passiere, wenn nicht genügend einheimische Finanziers zur Verfügung stehen, beruhigte Peter Beck mit dem Hinweis, dass auswärtige Investoren bereit stünden, die dann aber den Mietpreis festsetzen würden. Bis zur Verwirklichung des Projekts müssen nach Angaben von Peter Beck noch fast ein Dutzend Verträge zwischen den Beteiligten abgeschlossen werden. Der Gemeinderat billigte den Vorschlag und nun können sich Einheimische auf dem Rathaus melden, wenn sie sich als Investor beteiligen wollen. In einer Bürgerversammlung sollen die Ergebnisse der Mehrfachausschreibung, sprich die Architektenpläne für die Seniorenwohnanlage sowie das Investorenmodell vorgestellt werden, kündigte Ralph Gerster an.