HerdwangenSchönach Haushalt Herdwangen verabschiedet: Kein neuer Kredit nötig

Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Haushaltsplan für 2017 zu, das Volumen beträgt 10,9 Millionen Euro. Größtes Projekt ist die Umgestaltung der Dorfmitte Großschönach. Größter Posten ist aber das Personal.

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den von Bürgermeister Ralph Gerster und Kämmerin Andrea Rothmund erläuterten Haushaltsplanentwurf 2017 beschlossen. Der Haushalt umfasst rund 10,9 Millionen Euro, dabei hat der der Verwaltungshaushalt ein Volumen in Höhe von 7,9 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt von 2,9 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, alle Investitionen können aus laufenden Mitteln finanziert werden. Der Rücklagenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 liegt bei etwa 5,1 Millionen Euro. Die geplante Rücklagenentnahme wird mit 507 800 Euro angegeben. Mit einer Rücklagenzuführung ist laut mittelfristiger Finanzplanung erst 2020 wieder zu rechnen. 2018 und 2019 sollen insgesamt 263 000 Euro entnommen werden.

Den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt stellen mit 31 Prozent die Personalkosten dar. Die meisten Vollzeitstellen (19,3) verzeichnen Kindergärten und Schulen gefolgt von der Gemeindeverwaltung (8,25). "Pro Einwohner muss die Gemeinde Herdwangen-Schönach im Haushalt 2017 573,74 Euro an Personalkosten aufbringen", heißt es im Planwerk.

Als umfangreiches Projekt steht 2017 die Umgestaltung und Aufwertung der Dorfmitte Großschönach im Bereich der Grundschule, des alten Rathauses und des Schwesternhauses an. Unter anderem soll dort die Parkplatzsituation verbessert werden und ein Mehrgenerationenplatz mit Spielgeräten für Kinder und Senioren aus der Tagesbetreuung entstehen. Für den ersten Teil der Umgestaltung sind im Vermögenshaushalt 197 000 Euro vorgesehen. Im kommenden Jahr und kommenden Haushalt werden für den Abschluss der Arbeiten dann nochmals Kosten in Höhe von 394 000 Euro entstehen.

Für Wassermeister und Klärwärter sollen dieses Jahr neue Fahrzeuge angeschafft werden, dafür sind je 35 000 Euro eingeplant. Es steht im Raum, von der Marke Fiat zu Volkswagen zu wechseln. Dabei ist das Modell Caddy im Gespräch. Gemeinderat Robert Herrmann von den Freien Wählern schlug vor, dabei eventuell Leasing statt Kauf in Erwägung zu ziehen. Bürgermeister Gerster wies die Räte darauf hin, dass ihnen alle Investitionen, die einen Wert von 10 000 Euro übersteigen, ohnehin nochmals zur Diskussion und zum Beschluss vorgelegt werden, wenn es dann so weit ist.

Weiterer Kostenpunkt ist ein Hochwasserschutzkonzept. Nachdem starke Regenfälle vergangenes Jahr für Sturzbäche und Überschwemmungen in Herdwangen-Schönach gesorgt hatten, soll 2017 ein Hochwasserschutzkonzept für die Gemeinde auf den Weg gebracht werden. Für die Planungskosten sind im Haushalt 40 000 Euro eingestellt. Die Feuerwehr will außerdem mehrere Paletten Sandsäcke anschaffen, um künftig für Hochwasser besser gewappnet zu sein.

Außerdem steht der Umbau des Feuerwehrhauses Waldsteig mit 139 500 Euro im Plan. Hier hofft die Gemeinde auf Zuschüsse aus "ZFeu" (Zuwendungen Feuerwehrwesen) und Ausgleichsstock in Höhe von 73 000 Euro. "Die Anträge sind gestellt, mit einer Entscheidung rechnen wir Mitte 2017", teilte Bürgermeister Ralph Gerster mit. Was die Erweiterung der Kläranlage im Ortsteil Herdwangen betrifft, kalkuliert die Verwaltung mit einem Zuschuss in Höhe von 404 000 Euro. Die Kosten für diese Maßnahme sind mit 793 000 Euro aufgeführt.

Geplante Investitionen

Zu den Ausgaben in Höhe von mehr als 15 000 Euro gehören unter anderem: