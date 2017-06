Herdwangen-Schönach/Wald Gesetzgeber fördert neue Baugebiete  Gemeinden möchten Paragraf 13 nutzen

Die Ausweisung von einem Hektar Land ist seit 13. Mai dank eines neuen Paragrafen ohne Ausgleichsmaßnahmen möglich. Die Gemeinden Herdwangen-Schönach und Wald wollen Gebrauch von der neuen Regel machen.

Der Bauboom in der Region hält unvermindert an und immer mehr Kommunen haben Probleme, die vom Gesetzgeber geforderten Ausgleichsflächen auszuweisen. Am 13. Mai sind einige Änderungen im Baugesetzbuch in Kraft getreten, mit denen die Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohnnutzung erleichtert werden. Wenn eine Gemeinde direkt an bebaute Ortsteile weitere Wohnraumflächen ausweisen will, kann dies nun in einem sogenannten beschleunigten Verfahren geschehen und ohne die Ausweisung von Ausgleichsflächen.

Diese Regelung gilt allerdings nur für Flächen von 10 000 Quadratmetern, sprich einem Hektar, und ist bis Ende 2019 befristet. "Damit wird den Kommunen die Ausweisung neuer Wohnbaufläche erheblich erleichtert", ist Bernhard Obert, Dezernent für Umwelt und Bauen im Landratsamt Sigmaringen, angesichts des großen Wohnungsbedarfes überzeugt, dass Städte und Gemeinden davon rege Gebrauch machen werden.

Man müsse abwarten, wie die Baugesetzänderung in der Praxis angewendet werden könne, erklärt dazu Ralph Gerster, Bürgermeister von Herdwangen-Schönach. Er verweist auf die übergeordneten Raumnutzungspläne, in denen auch Wohnbauflächen ausgewiesen würden. Und letztlich würden die Fachbehörden bei deren Anhörung und Stellungnahmen entscheiden, ob bei der Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes tatsächlich die Kriterien des geänderten Paragrafen 13 des Baugesetzbuches erfüllt würden.

"Wir werden das Instrument nutzen", erklärt Werner Müller, Bürgermeister von Wald, dass in Walberstweiler zusätzliche Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen. Die letzten zwei Bauplätze in Wald sind nach Angaben des Rathauschefs seit Kurzem reserviert. Das vereinfachte Verfahren bedeutet, dass die Kommune zusätzliche Wohnbauflächen ausweisen kann und diese Areale später durch eine Änderung in einen bestehenden Flächennutzungsplan integriert werden. Bisher verlief das Prozedere genau anders. Müller weist im SÜDKURIER-Gespräch auf die zunehmenden Schwierigkeiten beim Grunderwerb hin, beispielsweise beim Kauf von Flächen, die vom Eigentümer nicht mehr aktiv landwirtschaftlich genutzt werden. Wenn jemand das Geld nicht benötige, dann überlegten sich die Menschen angesichts des historischen Zinstiefs doppelt und dreifach, ob sie ein Grundstück verkaufen oder nicht. "Wir brauchen langfristig den Kompensationspool wegen der Ökopunkte", antwortet Müller auf die Frage, ob ein Betritt von Wald zu dem regionalen Kompensationspool Reko, bei dem Gemeinden Ökopunkte kaufen und verkaufen, noch Sinn ergebe, wenn keine Ausgleichsflächen und damit Ökopunkte für die Ausweisung von Wohnbauflächen mehr nötig sind. Der Bürgermeister verweist auch auf die Befristung der Baugesetzänderungen bis Ende 2019. Ekkehard Stettner, Bürgermeister der Gemeinde Riedhausen, die jüngst ein Wohnbaugebiet mit 32 Plätzen ausgewiesen hat, bezeichnet die Regelung als "juristischen Paukenschlag". Es werde für Kommunen immer schwieriger, die bei der Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen notwendigen Ausgleichsflächen beziehungsweise Ökopunkte zu beschaffen. Mit der neuen Regel hätte Riedhausen 200 000 Euro an Erschließungskosten sparen können, ist Stettner überzeugt.

Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß, dass man mit dieser Änderung den Wohnungsbau unterstützen wolle. "Die neue Regel ermöglicht es den Gemeinden, einfacher und unbürokratischer neues Bauland zu erschließen", ist der CDU-Bezirkschef Württemberg-Hohenzollern überzeugt, dass der Mangel an Bauland vorerst abgemildert und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden könne.

Neuer Paragraf

Nach dem neuen Paragraf 13b BauGB „Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“ können nun Bebauungspläne mit einer Grundfläche bis zu 10 000 Quadratmetern, was einem Bruttobauland von bis zu drei Hektar entspricht, im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Diese Möglichkeit gilt für Bebauungspläne, „durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen“. Die neue Regelung ist befristet bis zum 31. Dezember 2019. Mit dem neuen Paragraf 13b BauGB wird die Umweltprüfung bei der Siedlungsentwicklung an den Ortsrändern ausgesetzt und die der Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Die Fläche von Baden-Württemberg wird zu 46 Prozent landwirtschaftlich genutzt, 38 Prozent sind Wälder und 14 Prozent sind Siedlungs- und Verkehrsflächen. Davon sind wiederum 38 Prozent Verkehrsflächen, 29 Prozent Gebäude- und Freiflächen Wohnen sowie 9 Prozent Gebäude- und Freiflächen Industrie. Die versiegelte Fläche in Baden-Württemberg betrug im vergangenen Jahr 237 000 Hektar und täglich werden 5,3 Hektar Fläche für Straßen, Wohngebiete und Industrieflächen verbraucht.