Herdwangen-Schönach Ganztagesbetreuung im Kindergarten Märchenland geplant

Die Gemeinde Herdwangen-Schönach plant im Kindergarten Märchenland ab September verlängerte Öffnungszeiten an zwei Tagen.

Ab September dieses Jahres werden die Öffnungszeiten im Kindergarten in Aftholderberg erweitert. Aktuell ist das Märchenland täglich von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Kämmerin Andrea Rothmund stellte in der Gemeinderatssitzung die Ergebnisse einer Elternumfrage aus dem Sommer 2016 vor, in der das Interesse an einer Nachmittagsbetreuung abgefragt wurde. Am größten war demnach der Bedarf an einer Betreuung an zwei Nachmittagen mit dem Donnerstag als gefragtestem Wochentag. Es sind zunächst verlängerte Öffnungszeiten bis 17 Uhr an zwei Tagen, Dienstag und Donnerstag, vorgesehen.

Die Betreuung an diesen Nachmittagen ließe sich bei der voraussichtlichen Gruppenstärke mit zwei Erzieherinnen bewerkstelligen. Um die zusätzlichen Zeiten abzudecken, ist eine Erhöhung des Stellenschlüssels um 0,6 Stellen notwendig. Diese Aufstockung könne durch Änderung der Arbeitsverträge mit den vorhandenen Teilzeitarbeitskräften und der Übernahme der Auszubildenden realisiert werden. In der Anfangsphase soll es möglich sein, Kinder auch nur für einem Nachmittag anzumelden. Frieder Kammerer (CDU) wollte allgemein wissen, ob das Angebot einer Ganztagesbetreuung ein Muss sei.

Dazu Rothmund: "Wir sind nicht dazu verpflichtet, wir müssen nicht, wir können." Entscheidend ist nun, einen (ehrenamtlichen) Koch oder eine Köchin zu finden. Im Elternbrief hat Kindergartenleiterin Hannelore Berkler bereits einen Aufruf gestartet. Denn: "Ohne Mittagsmahlzeit keine Ganztagesbetreuung", machte Bürgermeister Ralph Gerster deutlich. Bereits im Rahmen der Kindergartenerweiterung wurden die Voraussetzungen geschaffen, die vorhandene Küche um einen Herd und ein Waschbecken zu ergänzen. Bürgermeister Ralph Gerster appellierte an die Gemeinderäte, sich im Bekanntenkreis umzuhören, ob jemand bereit wäre, an zwei Nachmittagen im Kindergarten für die Kinder zu kochen. Gerhard Braun (CDU) machte den Vorschlag, die Mahlzeiten eventuell übergangsweise vom Kindergarten aus Herdwangen zu beziehen. Petra Niederprüm, Leiterin des Kinderlands, sieht das skeptisch. "Unsere beiden Köchinnen sind mit 30 bis 40 Essen am Limit, denn zu unseren Kindergartenkindern kommen auch noch Schüler hinzu."

Noch hält sich die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung in Aftholderberg in Grenzen, doch die Erfahrung in Herdwangen habe gezeigt, dass sich das auch schnell ändern kann. Das dortige Betreuungsangebot an vier Nachmittagen bis 17 Uhr wurde überraschend schnell von den Eltern in Anspruch genommen. Im Januar wurde im Kinderland eine der beiden Krippengruppen in eine Ganztageskrippengruppe umgewandelt. Seit dem 1. März ist sie voll belegt. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es notwendig, im Kinderland das Personal um 0,3 Stellen aufzustocken.

Betreuung im Ort

Neben dem Märchenland gibt es im Ortsteil Herdwangen das Kinderland. Die Einrichtung ist montags bis donnerstags von 7 Uhr bis 17 Uhr und freitags von 7 Uhr bis 13 Uhr durchgehend für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt geöffnet. Hinzu kommt die Waldorf-Kindertagesstätte in der Dorfgemeinschaft Lautenbach. Der Kindergarten mit zwei Gruppen bietet verschiedene Betreuungsmodelle, wahlweise mit einem selbstgekochten Mittagessen an. Der Kindergarten und die Kinderkrippe haben täglich von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet.