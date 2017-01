Herdwangen-Schönach Ein Konzert der besonderen Art

Klangerlebnis und Tanz in der Kunsthalle Kleinschönach. Dorle Ferber und Freunde begleiten ins neue Jahr.

Seit dem Jahr 2000 gibt es die Kunsthalle in Kleinschönach. Dort arbeiten nicht nur Künstler ganz unterschiedlicher Genres, es finden auch immer wieder Ausstellungen und Konzerte statt. Am Silvesterabend sollte das Publikum eine musikalisch experimentelle Reise zwischen den Jahren erleben. Zugegeben: Das war nicht jedermanns Geschmack. Aber es war zweifellos eine absolut außergewöhnliche Veranstaltung, die deutlich machte, dass Kunst mehr sein kann, als die Wiederholung von Dingen, die beim Publikum ankommen.

Während im Silvesterstadel DJ Ötzi, Anita und Alexandra Hoffmann aus Meßkirch und andere Schlagergrößen ihre bekannten Songs präsentierten, gab es in der Kunsthalle eine Welturaufführung, die in dieser Art auch nicht wiederholbar ist. Kolja Legde (Kontrabass), Susanne Escher (Klarinette), Bernhard Klein (Tuba Posaune), Joachim Lambrecht (Percussion) und Thomas Zimmermann (Bandoneon) boten eine Vorstellung, die ungewöhnlich, intensiv und faszinierend zugleich war. Nicht zu vergessen: Dorle Ferber mit der Violine und einer Stimme die Gläser zerspringen lassen kann. Kurzfristig dazugekommen waren Barbara Glazar, die in Kanada Ballett studiert hat und in Überlingen wohnt und Katharina Legde. Sie hat Musik und Sport studiert und eine Ausbildung in Ballett- und Jazztanz. Die beiden Tänzerinnen mit ihrer enormen Ausdrucksstärke brachten optisches Leben in das Konzert, das mit Inspiration und Kreativität, mit ungewöhnlichen Klangvariationen und weit entfernt von bekömmlichen Melodiefolgen, das Publikum in einen Zwiespalt zwischen Begeisterung und Unverständnis brachte.

Einige wenige Zuhörer wechselten zwar in der Pause die Location, doch dadurch verpassten sie den zweiten Teil der ungewöhnlichen Performance, bei dem die Künstler absolut „noch eine Schippe drauflegten“.

Das aufeinander eingehen, das Vertrauen in die Kunst des anderen und die Symbiose aus Tönen und Bewegung, das war schon fast eine Zeitreise in den Ursprung der Musik. Im Laufe der Jahrtausende wurden aus Tönen und Klangerlebnissen Melodien. Die gab es dann ansatzweise auch von Dorle Ferbers Violine. Und dass Bernhard Klein auch mal einen Musikkreisel mitspielen ließ, oder einen Plastikschlauch zum Blasinstrument umfunktionierte, das machte deutlich: In der Musik ist alles möglich. Man muss sich nur trauen und kreativ sein.

Ohne intensives Proben, ohne Noten und Vorlagen, nur sich darauf verlassend, die eigene Seele in ein musikalisches Geschehen einzubringen, boten die sechs Instrumentalisten eine Mischung aus Klangpuzzle, experimenteller Musik und Free Jazz in ganz besonderer Ausprägung. Dazu die dem Jazztanz verwandten Bewegungen der beiden Tänzerinnen, die durchaus an Eurhythmie erinnern konnten, damit aber nichts zu tun hatten, das war ein Silvesterabend der außergewöhnlichen Art und er ist nicht identisch wiederholbar. Vielleicht ist es auch das, was den Jahreswechsel ausmacht: Erinnerung ist möglich, eine Wiederholung nicht. Und erinnern wird man sich an diesen ungewöhnlichen Abend in der Kunsthalle ganz bestimmt. So oder so.

Ateliergemeinschaft

Die Kunsthalle ist eine Ateliergemeinschaft für Kunst und Kunsthandwerk. Sie befindet sich in einer ehemaligen Strickwarenfabrik. Gastkünstler können auf Anfrage für kürzere Zeiträume in der Kunsthalle arbeiten.

Derzeit arbeiten Katharina Lebede (Schmuck), Christine Koch Bildhauerei), Sigrun Janiel (Fotografie), Isabel Meyer (Fotografie), Markus Kast (Fotografie, Martin Gutjahr (Malerei), Annemarie Rudolph (Malerei), Dorothea Schellmann (Malerei), Dieter und Fedor Zimmermann (Möbelsubjekte), Robert L. Steward (Malerei, Bildhauerei, Radierung) und Claudia Schlürmann (Plastik) in der Kunsthalle. (kf)