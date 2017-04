Herwangen-Schönach Der Panther ist los in Herdwangen, wenn die Theaterfreunde spielen

Rund 100 Besucher genießen einen Theaterabend mit ein bisschen Krimi, einem Schuss Romantik und einer ordentliche Portion Humor. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat noch die Chance dazu.

Die Theaterfreunde Herdwangen nahmen rund 100 begeisterte Zuschauer in der Bundschuhhalle am Samstagabend mit auf die spannende und zugleich irrwitzige Jagd nach einem (zweibeinigen?) Raubtier, das im beschaulichen Herdwangen sein Unwesen trieb. Mit "Codename Miezekatze" gab es ein bisschen Krimi, einen Schuss Romantik und eine ordentliche Portion Humor – die Geschichte "Der Panther ist los" erwies sich als vielseitige Komödie mit Anspruch, die mit geschickt ineinander verwobenen Handlungssträngen bis zum Schluss die Spannung hielt.

Ein alter Zeitungsartikel, in dem von einer wilden Panther-Jagd berichtet wird, ist der Beginn einer Kettenreaktion, in deren turbulenten Verlauf das Dorf und seine Bewohner Kopf stehen werden. Denn auf einmal macht nun auch in der Gegenwart eine Raubkatze die Felder von Ruheständler Alois Meierhofer (wunderbar bauernschlau und verschlagen: Lutz Bechle) unsicher. Polizist Stefan Schlau (herrlich dröge und zugleich liebenswert dargestellt von Hubert Schmid), der sonst nur alten Damen über die Bodenseestraße helfen darf und sich selbst vor lauter Ungeschicktheit sogar beim Strafzettelschreiben eine Beule an der Anhängerkupplung verpasst, lässt den nationalen Notstand ausrufen. Die aus Pfullendorf gerufene Bundeswehr mit Hauptfeldwebel Bianca Hauptmann an der Spitze – Verena Baur spielt die strenge Soldatin mit viel Hingabe – bleibt erfolglos. Doch zumindest in der Liebe findet die emanzipierte Frau in Uniform mit dem Sohn von Alois, Robert Meierhofer (Maurice Amann glänzt als erfolgloser Student und Frauenheld), ihr Glück.

Dass auf der Herdwanger Bühne die Frauen die Hosen anhaben, sorgt beim Publikum für viel (Schaden-)Freude. Hilde Braun schlüpft gekonnt in die Rolle der strengen Emanze Irene, die nicht nur ihren Mann Alois zum Zittern bringt. Und wenn die famos aufspielende Cornelia Farkas augenrollend als Bürgermeistergattin Waltraud ihren Georg (glaubhaft schusselig dargestellt von Jörg Hahn) am Schlafittchen packt, gibt es Zwischenapplaus. Auch die jungen Frauen gehen unerschrocken auf die Panther-Jagd, wie Journalistin Marion ("eine Pressevertreterin kennt keine Furcht!"), die von der bildhübschen Justine Keller keck und selbstbewusst dargestellt wird. Oder Erntehelferin Simone (Jenny Saum gibt perfekt die Naive), die am Ende mehr in die Sache verstrickt ist als gedacht.

Auf der Bühne ist ständig Bewegung, was zur Kurzweiligkeit des mit Pausen fast dreistündigen Theaterabends beiträgt. Es geht drunter und drüber, über Tische und Bänke auf der Flucht vor der Raubkatze. Es wird viel geküsst, einmal kräftig geschlagen und der Bürgermeister bekommt eine kalte Dusche – im wahrsten Sinne des Wortes. Absurde Geräte kommen zum Einsatz: So düst Polizist Stefan mit dem Blaulicht-Drahtesel durch die Bundschuhhalle und am Ende gibt es noch Fotos einer Wärmebildkamera, die Biologe Thomas Fichte – sympathisch und witzig: Georg Saum – von den "wilden Tieren" in Herdwangen gemacht hat. Viele kleine Gags, die einfach Spaß machten.

Zwei romantische Liebesgeschichten und eine irre Raubtierjagd enden in einem furiosen Finale, das hier wegen der weiteren Aufführungstermine nicht verraten werden soll. Zu Recht gibt es viel Applaus für die harmonische Truppe und das gesamte Team hinter den Kulissen rund um Regisseurin Resl Kohler.

Die Akteure

Alois Meierhofer: Lutz Bechle; Irene Meierhofer: Hilde Braun; Marion Meierhofer: Justine Keller; Robert Meierhofer: Maurice Amann; Georg Müller: Jörg Hahn; Waltraud Müller: Cornelia Farkas; Stefan Schlau: Hubert Schmid; Bianca Hauptmann: Verena Baur; Thomas Fichte: Georg Saum; Simone Schneider: Jenny Saum.

Die weiteren Aufführungstermine sind am Ostersonntag, 16. April, 14 Uhr und 19.30 Uhr in der Bundschuhhalle Herdwangen.