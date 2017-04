Herdwangen-Schönach Bürgerrufauto und Anrufsammeltaxi für Herdwangen-Schönach

Dank der finanziellen Förderung durch ein Bundesprogramm gibt es für die Einwohner von Herdwangen-Schönach zusätzliche Angebote im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Einwohner der Gesamtgemeinde Herdwangen-Schönach können ihre Mobilität dank neuer Angebote zumindest bis Ende 2018 deutlich erhöhen. Der Gemeinderat billigte in seiner jüngsten Sitzung den Betrieb eines Bürgerrufautos sowie die Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxis (AST), das von der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) betrieben wird. Das Anrufsammeltaxi fährt für die Bereiche Aftholderberg/Schönach mit Teilorten zu festgelegten Fahrtzeiten im Zwei-Stunden-Takt an den üblichen Bushaltestellen ab und bedient als Zubringer die Strecke Herdwangen nach Pfullendorf und zurück, wobei man sich an den Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Regiobusses 500 orientiert. Das Ruftaxi ist montags bis samstags, von 7 bis 21 Uhr verfügbar, allerdings nur, wenn Nutzer mindestens 45 Minuten zuvor angerufen und das Fahrziel angegeben haben.

RAB-Mitarbeiter Daniel Holz stellte im Gemeinderat einen detaillierten Fahrplan mitsamt der Preiskalkulation vor. Eine Fahrt von Herdwangen nach Pfullendorf würde für einen Erwachsenen entsprechend dem Naldo-Tarif 2,40 Euro kosten, zuzüglich eines AST-Servicezuschlages von 1,50 Euro, der bei Kindern die Hälfte beträgt. "Der Landkreis Sigmaringen übernimmt diesen Servicezuschlag", erklärte dazu Sonja Buzengeiger vom Landratsamt. Sie betreut mit ihrem Kollegen Andreas Birkle die Umsetzung des Bundesprogrammes "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum", in das Herdwangen-Schönach als einzige Landkreiskommune aufgenommen wurde. Dazu wurde ein Bürgerdialog initiiert und in den zwei Arbeitskreisen "Linie" und "Haustür" unter großer Mitarbeit der Bürger Mobilitätskonzepte entwickelt.

Grundlage bildeten die Ergebnisse einer Umfrage, bei denen die Einwohner die Wichtigkeit eines verlässlichen, preiswerten und die Anbindung nach Pfullendorf, Überlingen und Sigmaringen garantierenden Angebotes betonten. In Meersburg betreibt die RAB schon seit Jahren ein Anrufsammeltaxi, das jährlich bis zu 2500 Fahrgäste befördert, informierte Daniel Holz, dass geplant sei, Taisersdorf und Großstadelhofen in dieses Serviceangebot aufzunehmen. "Wir müssen noch mit den beiden Bürgermeistern sprechen", fügte Rathauschef Ralph Gerster an. Auch bei einer Beteiligung der beiden Kommunen werden sich die kalkulierten Kosten für Herdwangen-Schönach von 15 000 bis 20 000 Euro jährlich nicht verringern, wobei das Fahrgastpotenzial zwischen 700 bis 1000 pro Jahr veranschlagt wird. "Je mehr Fahrgäste transportiert werden, desto teurer wird es", bestätigte Holz eine Frage von Robert Streicher.

Das zweite Vorhaben, das im Rahmen des Mobilitätsmodellprojekts verwirklicht wird, ist die Einrichtung eines Bürgerrufautos für die Teilorte, die nicht an der Linie des AST-Verkehrs liegen. Ehrenamtliche Fahrer sollen den bedarfsgesteuerten Betrieb des Autos sicherstellen. Eine Fahrt muss einen Tag vorher beim Nachbarschaftshilfeverein "Miteinander Füreinander" angemeldet werden, das das Bürgerauto zunächst organisatorisch managt. Bei Fortführung des Projekts soll analag zum Bürgerbusverein in Pfullendorf ein eigener Verein gegründet werden, machte Engelbert Sittler deutlich. Das Fahrzeug ist kein Taxi für Individualwünsche, sondern mehrere Zielwünsche werden soweit wie möglich zusammengefasst, wobei das Auto montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr, fahren soll. Da der Fahrpreis nicht zu hoch sein soll, könnte es eine Staffelpreisregelung von 1, 2 und 3 Euro geben. Bürgermeister Ralph Gerster schlug vor, das Auto zu leasen, und die Testphase bis Ende 2018 abzuwarten.

"Wir müssen auch wegen des Zuschusses beide Projekte versuchen und nach 1,5 Jahren weiter entscheiden", brachte Gemeinderat Gislar Klaiber die Stimmungslage des Gremiums auf den Punkt, und binnen zwei Monaten soll es mit dem Anrufsammeltaxi und Bürgerrufauto losgehen.

Beschluss

Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat beauftragt, eine Vereinbarung mit dem Nachbarschaftshilfeverein für den Betrieb des Bürgerautos zu erarbeiten. Gleichzeitig wird ein Aufruf zu Gewinnung von ehrenamtlichen Fahrern gestartet und Leasingangebote für das Bürgerauto eingeholt. Das Projekt "Anruf-Sammel-Taxi" soll die Verwaltung durch Gespräche mit den potentiellen Betreiben, Nachverkehrsunternehmen und Nachbargemeinden voanzutreiben. Die Kosten für das Bürgerrufauto werden für Herdwangen-Schönach mit jährlich 15 000 Euro kalkuliert und für das Sammelruftaxi zwischen 15 000 und 20 000 Euro. (siv)