Pfullendorf Bürgermeisterwahl in Herdwangen-Schönach am 5. November

Der Gemeinderat Herdwangen-Schönach hat den ersten Wahlgang für die Bürgermeisterwahl auf den 5. November festgesetzt. Amtsinhaber Ralph Gerster hat beim Neujahrsempfang seine erneute Kandidatur angekündigt. Im August wird die Stelle ausgeschrieben und Bewerber können bis zum 9. Oktober ihre Unterlagen einreichen.

Die Bürger der Gemeinde Herdwangen-Schönach sind Ende des Jahres aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Ralph Gerster hatte das Bürgermeisteramt am 1. Februar 2010 angetreten, seine achtjährige Amtszeit endet am 31. Januar 2018. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde jettzt der Wahltag festgelegt. Die Bevölkerung kann am Sonntag, 5. November, ihre Stimme abgeben. Sollte eine erneute Wahl erforderlich werden, so findet diese am 3. Dezember statt. Eine öffentliche Stellenausschreibung soll im August im Staatsanzeiger und im Amtsblatt erscheinen. In den Gemeindewahlausschuss wurden Gislar Klaiber (Vorsitzender), Cornelia Fischer (Stellvertreterin), Gerhard Brain (Beisitzer und Schriftführer) sowie Monika Lüdecke (Beisitzerin) gewählt. Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 9. Oktober einreichen. Ralph Gerster wird sich erneut bewerben, was er bereits beim Neujahrsempfang bekannt gegeben hatte.