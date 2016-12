Herdwangen-Schönach Bürgermeister Ralph Gerster schaut mit Zuversicht ins neue Jahr

Die rund 3400 Einwohner zählende Gemeinde Herdwangen-Schönach hat einen ausgeglichenen Haushalt und startet 2017 ins zwölfte schuldenfreie Jahr. Bürgermeister Ralph Gerster blickt zufrieden auf 2016 zurück.

Welche Themen haben die Gemeinde 2016 vorrangig beschäftigt?

Am offensichtlichsten war natürlich die Fertigstellung des Kinderlands in Herdwangen, doch es haben uns noch viele weitere Projekte beschäftigt, die nicht so deutlich wahrgenommen werden wie eine bauliche Veränderung im Ort. Das reicht vom Stellen von Zuschussanträgen, um das Optimum für die Gemeinde rauszuholen, bis zu den Vorarbeiten für die Überplanung des Voglerareals. Das Seniorenkonzept ist ein Dauerbrenner. Mit der Mehrfachbeauftragung von fünf Architekten am 17. Januar 2017 werden wir wieder einen großen Schritt machen. Dass die zweite Ausfahrt für das Gewerbegebiet Branden nun doch nicht kippt, freut mich sehr, denn sie ist absolut notwendig. Dafür haben wir heftig gekämpft.

Das Thema Mobilität spielte auch eine große Rolle?!

Im Landkreis Sigmaringen sind wir Pilotgemeinde im Projekt MoDavo, bei dem es um alternative Mobilitätskonzepte geht und um Zusatzangebote zum Regiobus wie zum Beispiel eine Mobilitäts-App, um Mitfahrgelegenheiten zu koordinieren. Außerdem wollen wir noch einmal einen Anlauf starten, dass der Regiobus in Herdwangen nicht nur in der Bodenseestraße anhält. Wir, das heißt, die Bürger und ich, wollen eine Haltestelle in der Ortsmitte am Rathaus durchsetzen und erwarten davon höhere Fahrgastzahlen.

Seit dem Wechsel von Meinrad Huber in die Seelsorgeeinheit Ostrachtal im September hat die Gemeinde keinen Pfarrer mehr.

Das bedaure ich, denn ich halte es für wichtig, dass die Kirche zum Menschen kommt. Fehlt der Pfarrer vor Ort, vergrößert sich nicht nur die räumliche Distanz. Bei der Visitation von Dekan Neubrand hatte ich schon meine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass es in der Seelsorgeeinheit Wald bald nur noch einen Pfarrer gibt.

Die Diskussion um die Notwendigkeit zweier Feuerwehrstandorte ist nun zugunsten von Waldsteig ausgegangen. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Kommandant Hubert Specker hat im Feuerwehrbedarfsplan schlüssig und sachlich dargelegt, dass der Standort notwendig ist. Jetzt ist es an Verwaltung und Feuerwehrführung, die notwendigen Zuschussanträge zu stellen und die Weichen für die Finanzierung und Durchführung der Maßnahme zu stellen. Bei aller Emotonalität in den vergangenen Jahren, sollten wir nicht in der Vergangenheit herumstochern, sondern in die Zukunft blicken und uns weiterhin auf die Gemeinsamkeit konzentrieren.

Herdwangen-Schönach wächst. Sind die Bauplätze nach wie vor heiß begehrt?

Ja, die Nachfrage ist ungebrochen. Die Bauplätze Steinrennen/Bodenseestraße sind alle verkauft. Die Vermarktung der acht Grundstücke im Buschhorn beginnt 2017. Im Baugebiet Mittlere Letten VI sind von 13 Bauplätzen noch drei frei, drei sind reserviert.

Werden neue Baugebiete entstehen?

Bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans Mitte Dezember haben wir Bauland für die zukünftigen Jahre auf den Weg gebracht.

Was werden die Schwerpunktthemen 2017 sein?

Das sind zum einen bereits angestoßene Projekte im Zusammenhang mit dem integrierten Entwicklungskonzept: Neugestaltung der Dorfmitte Großschönach, Kapellensanierung Oberndorf, Spielplatzkonzept, Tongrube Schönach, Erweiterung Kläranlage und Hochbehälter... Ein Highlight ist das Jubiläum „925 Jahre Großschönach“ mit einem großen Festwochenende am 1. und 2. Juli 2017, dass von einem Arbeitskreis mit Vertretern aus Vereinen, Feuerwehr und Verwaltung organisiert wird und eine Menge Spaß und Unterhaltung verspricht.

Zur Person

Fragen: Kirsten Johanson

Ralph Gerster (45), gebürtiger Überlinger, wurde am 20. Dezember 2009 zum Bürgermeister von Herdwangen-Schönach gewählt. Gerster ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Jahr 2017 stehen wieder Bürgermeisterwahlen an. (kaj)