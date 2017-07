Herdwangen-Schönach Benefizkonzert "Africa, Africa" bei der Arbeits-und Lebensgemeinschaft Lautenbach

Beim Benefizkonzert "Africa, Africa" im Wilhelm-Meister-Saal der Arbeits-und Lebensgemeinschaft Lautenbach nahm der Projektchor die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise nach Südafrika.

Herdwangen-Lautenbach (sah) Mit Musik, Gesang, Tanz und Trommeln entführte die Konzertbesucher beim Benefizkonzert "Africa, Africa" am Sonntag aus dem voll besetzten Wilhelm-Meister-Saal der Lebens-und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach nach Südafrika. Das Benefizkonzert unter der musikalischen Leitung von Christoph Betz zugunsten des "Nompumelelo Day Care Centre", einer Waldorfkindergarten-Initiative im Township Kayelitsha bei Kapstadt/Südafrika, hat bereits seit über zehn Jahren eine feste Tradition. Jedes Jahr bildet sich für das Benefizkonzert ein Projektchor neu und wird von einer Instrumentalgruppe unterstützt.

"Mir hat es sehr gut gefallen. Die Instrumente, der Gesang, waren ganz toll aufeinander abgestimmt. Ganz besonders war auch die Lebensfreude, die transportiert wurde", fand Zuhörerin Elfriede Schuller aus Großschönach. "Es hat richtig Spaß gemacht und uns mitgenommen," bestätigte ihr Mann Heinrich Schuller. Lut Lernout führte durch das abwechslungsreiche Programm und stellte die Initiative vor, die seit 1996 Patenkinder unterstützt, die Ausbildung von Frauen zu anerkannten Erzieherinnen ermöglicht, Gebäude errichtet und instand hält, sowie mit dem Transport der Kinder im Township zu deren Sicherheit beiträgt.

Von "Malaisha" ging es übergangslos in das flotte "Sesithi bonga", einen afrikanischen Gospelsong, über. Im Wiegenlied "Thula mtwana wami" stimmten die aus Khayelitsha stammenden Sängerinnen Thobela Ndwylli und Nombuso Malgas ein. Sie trugen traditionelle Kleider und brachten auch ein Lied in der Amtssprache Xhosa mit charakteristischen Schnalzlauten dar. "Jikelele emaweni hamba" und "African call" ließen die Zuhörer auf ihren Stühlen mitwippen, spontan tanzte eine Zuhörerin auf der Bühne mit. Der wehmütige Gospel-Song "All my trials", "Malaika", "Siyahamba" und das gute Laune versprühende "Pata Pata" folgten. Ronny Fröde (Percussion) und Demba Souare (Djembe) begeisterten mit mitreißenden Trommelrhythmen. Das Gitarrenensemble stammte aus Wald, Moritz Fleig spielte den Kontrabass und Simone Graf Querflöte. Mit begeistertem Applaus erbat sich das Publikum eine Zugabe.