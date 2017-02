Nein, ein sanftes Erklimmen des "Hügels der Lust" war das am Freitagabend nun wirklich nicht. Vielmehr wurde der Luscht-Kurort Aftholderberg – 712 erotische Meter über Herdwangen-Schönach – von den Berggeistern beim Bunten Abend mit Karacho erstürmt.

Was für ein Kurprogramm auf dem "Lusto della Hügelo"!: Die Lustmolche vom Berg zeigen Bauch, gierige Piraten entern das Dorf und Pilgermädchen mit ganz besonderen Gelüsten fegen so gar nicht züchtig über die Bühne. In Glöcklers Silo gibt es Schlammanwendungen, Knutle eröffnet im Tautenbronner Wald die Trinkerheilanstalt und der Fanfarenzug lädt zum Kurkonzert ein. Beim Yoga mit den derb-witzigen Damen Illy und Tilly und ihren Medizinball-Liebeskugeln wird der Hund auf der Yogamatte verrückt. "Die pure Lust am Leben", der Ohrwurm des Abends, wird zum Motto für die Besucher im fast aus allen Nähten platzenden Las Friedas (Gasthaus Frieden).

"Wer von mir ein Kind will – kann es heute Abend noch abholen!" Mit keiner anderen als der genialen Sonja Wiesbeck alias Chantalle wird der Gipfel der Lust so schnell erstürmt. Schon nach wenigen Minuten hat dieser Stadelhofener Ladykracher den Saal mit Co-Moderatorin und Berggeister-Chefin Barbara Pudimat alias Barbarella fest im Griff. Wenn Chantalle mit rollenden Augen von ihren Bergen und Tälern erzählt, die der Ehemann beackern muss, und sich bei Illy und Tilly zum Kamasutra anmeldet, tobt der Saal. Später am Abend sorgen auch Ehemann alias Pater Ralphus Wiesbeckus und die hübsche Tochter Selina für Lachstürme mit der witzig übersetzten Predigt über "Spiritus, Sangria, Asti" bei den "Mafiosi, Faulentia et Criminali".

Bürgermeister Ralph Gerster reimt elegant zum Thema Luschtkurort und verrät pikante Details über seinen Kurschatten, der sogar die Sonne verdunkelt. "Das isch der Gipfel" – die frechen Bergweible Nina König, Brunhilde Haiß, Gabi Möhrle und Katja Schumacher sehen schon Ursula von der Leyen im verlotterten Aftholderberg nach dem Rechten sehen. Kurz drauf fegen die Lästerschwestern mit den anderen Tänzerinnen beim Line-Dance über die Bühne. In der Krachledernen bekennen später die feschen Berggeister-Mädels ihre geheimen Gelüste. Dass sie eigentlich nur Appetit auf heiße knackige Pommes, saftige Seelen und schlotzigen Wurstsalat haben, wird erst am Ende und nach einigen heißen Tänzen von Hip-Hop bis Rock verraten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

"Wir sind Piraten mit 'nem Schiff!" – die Fanfarenzug-Piraten suchen sich in "Königs Kneipe" eine supertolle Crew. Ihre deftigen Piratenlieder singen alle lauthals mit. Die Schneller (die attraktivsten Männer, seit es Donald Trump gibt) zeigen, welcher blanke Bauch zum Kopf passt, oder doch nicht? Zauberhaft ist der Abschluss des Abends: Narrenrat Frank Glorius trickst mit Markus Steidle und Bernhard Sigg mit der Vase der Pandora; Markus Dittmer fordert rosarote Straßenbeleuchtung im Luschtkurort. Drei Stunden gehen viel zu schnell zu Ende, oben auf dem Berg wird noch bis in den Morgen gefeiert.

