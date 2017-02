HerdwangenSchönach Amateurfunker empfängt seit 40 Jahren Signale aus aller Welt im Wohnzimmer

Der Amateurfunker Wolfgang Böhringer aus Herdwangen verbringt seinen Feierabend seit 40 Jahren mit Frequenzen. Er verrät, was ihn daran fasziniert und wie das funktioniert.

Im Wohnzimmer seines Hauses in der Bodenseestraße von Herdwangen hat sich Wolfgang Böhringer eine kleine Funkerecke eingerichtet. Seit der Prüfung in Überlingen zum Funkamateur vor 40 Jahren lauscht er Funksignalen, die aus jeder Ecke der Welt bei ihm ankommen. Zur Lizenz gehöre das weltweit einmalig vergebene Rufzeichen DL9TE. Mit ihm ruft er hinaus in die Funkwellen: CQ, das steht für "seek you", übersetzt "Ich suche dich".

Auf dem kleinen Schreibtisch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel getan. Zu den ersten Geräten kamen mehrere UKW-Sprechfunkgeräte. Daneben steht ein Bedienteil, um die im Garten aufgestellte Außenantenne zu drehen. Mit ihr besserte sich das von Knattern, Quietschen und Krächzen umrauschte Empfangen der Signale. Längst hat ein Computer die Aufgabe übernommen, die große Zahl von Rufzeichen und Grüßen zu speichern. Darunter ist etwa auch eine gefunkte Grußkarte aus der internationalen ISS-Raumstation.

Böhringer ist kein Stubenhocker. Der in Herdwangen aufgewachsene Böhringer ist hier fest verankert. Er ist aktiv in der Feuerwehr, im Sport- und im Narrenverein. Der Einstieg in das weltweite Funken ebnete ihm einst Bruno Büchel, ein Funkamateur aus seinem Heimatort. Büchel habe ihn damals zu einer Fuchsjagd in der freien Natur mitgenommen. Dabei geht es darum, einen Sender möglichst schnell anzupeilen. Schon früh begeisterte er sich am Funkpeilen mit Gleichgesinnten weltweit. "Seit dem Erwerb der Lizenz bin ich Mitglied im Ortsverband Pfullendorf des DARC, dem Deutschen Amateur Radio Club."

Die meisten seiner Funkverbindungen gehen über ein Relais, das auf dem Berg Höchsten nahe Deggenhausertal steht. Darüber kann Böhringer den süddeutschen Raum und das nahe Ausland erreichen und auf Deutsch kommunizieren. Mit dem Rest der Welt sei Englisch die verbindende Sprache. "Nach Feierabend bin ich fast immer QRV" – das ist eine Funkabkürzung, die "bereit sein" bedeutet. An diesem Abend gibt er sein Rufzeichen durch und schon melden sich zwei Funkamateure.