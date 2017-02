Herdwangen-Schönach AHWI gehört jetzt zu Südtiroler Firma

Das Maschinenbauunternehmen arbeitet seit Jahren mit Prinoth zusammen, jetzt wird die Geschäftsführung neu bestellt

Das Maschinenbauunternehmen AHWI mit Sitz in Herdwangen ist zum Jahresende in den vollständigen Besitz des Südtiroler Pisten- und Ketten-Nutzfahrzeug Hersteller Prinoth übergegangen. Das teilt das Unternehmen mit. Im Rahmen der Eingliederung wurde jetzt auch die Geschäftsführung am Standort Herdwangen mit aktuell 79 Mitarbeitern neu bestellt: Für den Geschäftsbereich Vegetation Management zeichnen nun die langjährigen Mitarbeiter Kai Fetscher und Michel van Wees als Geschäftsführer verantwortlich. Kai Fetscher ist für den Bereich Operations einschließlich Entwicklung verantwortlich, Michel van Wees deckt den Bereich Sales und Finance ab. „Ich werde AHWI noch ein paar Jahre begleiten und mein Know-how im technischen Bereich weiterhin mit einbringen“, erklärt AHWI-Gründer Artur Willibald.

Prinoth zählt zu den führenden Herstellern von Raupenfahrzeugen und beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter. Mit AHWI bestand bereits seit 2011 eine strategische Partnerschaft, um etwa forst- und landwirtschaftliche Nutzflächen mit vereintem Wissen effizienter bearbeiten zu können. Ende 2016 wurde die Eingliederung in die Prinoth-Gruppe mit dem Verkauf der restlichen Anteile abgeschlossen. "Mit der Eingliederung können nun weitere Schritte zum globalen Ausbau dieses Geschäftsbereichs vorgenommen und der Weg zum internationalen Technologie- und Lösungsanbieter gemeinsam fortgesetzt werden", teilt das Unternehmen weiter mit und verweist auf den Hintergrund der Nachfolgeregelung des Gründers Artur Willibald.

Die AHWI Maschinenbau GmbH wurde damit das weltweite Kompetenzzentrum für Biomassegewinnung und Vegetation Management in der Prinoth Gruppe. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Unternehmenszentrale in Sterzing, was im italienischen Südtirol liegt, können laut Unternehmensmitteilung Synergien auf technischer und vertrieblicher Seite optimal genutzt werden, vor allem in Zusammenarbeit mit den beiden anderen Geschäftsbereichen Pistenfahrzeuge und Ketten-Nutzfahrzeuge.