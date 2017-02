Herbertingen Zwei verletzte Schwäne werden versorgt

Die Feuerwehren Herbertingen und Mengen mussten jeweils einen verletzten Schwan retten.

Ein verletzter Schwan landete am Donnerstag gegen 21.45 Uhr bei dichtem Nebel auf der Herbertinger Straße, worauf Autofahrer die FeuerwehrHerbertingenverständigten, die das Tier an der Abfahrt Hundersingen einfangen und zu einem Tierarzt transportieren konnte. Und ein weiterer verletzter Schwan wurde nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr Mengen am Donnerstag im Bereich "Niederbol" eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Auch diesem Schwan dürfte der dichte Nebel zum Verhängnis geworden sein.