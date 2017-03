Herbertingen Vorfahrt missachtet: 6000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte

Eine 20-Jährige hat am Samstag kurz nach 18 Uhr beim Queren der Langen Straße in Herbertingen die Vorfahrt einer 62-Jährigen missachtet. Laut Polizei kam es zu einer Kollision beider Wagen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Dabei wurde die 62-Jährige leicht verletzt. Die 20-JÄhrige war von der Wielandstraße in Richtung Angerstraße gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden, der am Ford der 20-Jährigen und am Peugeot der 62-Jährigen entstand, auf 6000 Euro.