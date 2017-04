Herbertingen Jugendliche Reiter ermitteln Cupsieger und Kreismeister

Der Reit- und Fahrverein Herbertingen hat zahlreiche Medaillen beim Oberschwabencup und den Kreismeisterschaften gewonnen.

Ganz im Zeichen des Reitsports stand Herbertingen. Neben dem Juniorenreitturnier stand das Finale der 16. Auflage des Oberschwabencups und die Kreismeisterschaft des Landkreises Sigmaringen mitt 400 Starts an. Das Bild zeigt Carina Traut vom Reitverein Neuravensburg. Sie gewann das L-Springen und auch den Oberschwaben-Cup in dieser Disziplin. Vom Reit- und Fahrverein Herbertingen konnten Nina Frick, Madlen Wolff und ihre Schwester Elena mit goldenen Medaillen nach Hause gehen. Hannah Huss erhielt in der Dressurprüfung Klasse L die Wertnote 7,0. Gleichzeitig wurde sie Kreismeisterin und da sie Spitzenwerte auf allen drei Turnieren erzielte, wurde sie durch die Gesamtwertung auch noch Cup-Siegerin. Bild: Nicole Frick