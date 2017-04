Herbertingen Heuneburg bietet Maiführung an

Gäste können am Montag, 1, Mai, das Museum unter fachgerechter Begleitung besichtigen und sich an einem Gewinnspiel beteiligen.

Herbertingen – Das Heuneburgmuseum in Hundersingen bietet seinen Gästen laut Mitteilung am Montag, 1. Mai, eine einstündige Führung ab 14.30 Uhr durch das Areal an. Mit jeder Eintrittskarte erhält der Besucher (ab 18 Jahren) eine Teilnahmekarte zu einem herbstlichen Rundflug ab dem Regio-Airport in Mengen. Einzutragen ist die Adresse und die Karte abzugeben an der Museumskasse. Die Aktion läuft bis 31. August, Anfang September findet die Verlosung statt. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

Die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder von 6 bis 16 Jahren, zuzüglich des Eintritts.