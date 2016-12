Gammertingen Lastwagen prallt auf losfahrendes Auto

Fahrer des Lastzugs verursacht an einer Kruzung in Gammertingen mangels Aufmerksamkeit einen Auffahrunfall.

Gammertingen – Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 6.15 Uhr, an der Kreuzung Sigmaringer-/Hohenzollernstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 40-jähriger Lastwagenfahrer, von Bronnen kommend, vor der Kreuzung nur nach rechts geschaut und zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 62-jähriger Autofahrer gerade erst losgefahren war. Beim heftigen Aufprall wurde das Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden liegt bei 8000 Euro.